Les qualifications pour le sprint “ne profitent qu’aux gars qui se sont mal qualifiés” · .

Le nouveau format de qualification pour le sprint de la Formule 1 a réduit le potentiel d’action dans le grand prix, estime George Russell.

Le pilote Williams a déclaré que la course supplémentaire de samedi à Silverstone a donné aux pilotes qui ont moins bien performé que leurs rivaux lors des qualifications l’opportunité de monter sur la grille pour le grand prix de dimanche.

Russell avait des sentiments mitigés sur le format révisé, qui comprenait une séance de qualification plus tôt vendredi après-midi.

« J’ai vraiment apprécié les qualifications vendredi, a-t-il déclaré. «Je pensais que c’était amusant juste d’entrer directement dans l’action.

“Mais j’ai l’impression que la course de sprint ne profite qu’aux gars qui ont eu une mauvaise qualification et ramène naturellement tout le monde à son vrai rythme. Donc, si quoi que ce soit, cela ne fait que rendre le dimanche plus prévisible. »

Russell a commencé la course de qualification de sprint à partir de la huitième place sur la grille et a terminé neuvième. Mais il a écopé d’une pénalité de trois places pour une collision avec Carlos Sainz Jnr, ce qui signifie qu’il a commencé le Grand Prix 12e. Il a terminé la course dans la même position et doutait que la Williams soit suffisamment compétitive pour terminer plus haut.

« Les voitures derrière étaient trois, quatre, cinq, six dixièmes plus rapides que nous », a-t-il expliqué. « Quand vous avez ce genre d’avantage de rythme, c’est facile.

“Ils semblaient être meilleurs sur les pneus que nous aussi, donc ça allait toujours être une course de regarder dans les rétroviseurs et d’essayer de garder ces voitures à distance. Nous aurions donc pris la P12 avant le week-end, je pense que c’est un résultat juste, et nous ne méritions probablement pas vraiment d’être plus haut que cela.

« Il semble toujours que nous fassions marche arrière un dimanche. Je ne pense pas que ce soit parce que nous faisons un mauvais travail un dimanche. C’est juste parce que nous avons fait un excellent travail en qualifications, donc c’est un peu délicat.

