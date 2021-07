Les qualifications pour le sprint rendent la configuration précoce de la voiture cruciale

Pierre Gasly pense que trouver les bons réglages dès le début sera plus crucial que jamais au Grand Prix de Grande-Bretagne en raison du nouveau format de qualification Sprint.

La nouvelle structure du week-end de course est testée pour la première fois à Silverstone ce week-end, les qualifications traditionnelles étant reportées au vendredi après-midi.

En conséquence, les pilotes n’auront qu’une séance d’essais pour affiner leur approche avant de se diriger vers une séance de qualification qui déterminera la grille des qualifications Sprint de samedi, qui à son tour définit la grille du Grand Prix.

“Le plus gros changement ce week-end sera la course de samedi, ce qui signifie que nous n’avons qu’une seule séance d’essais libres pour régler la voiture avant les qualifications”, a déclaré Gasly. « C’est un changement majeur, il sera donc encore plus important que d’habitude d’être très bien préparé avant de prendre la piste pour la première fois.

« Nous aurons besoin d’avoir une bonne base de départ en termes de réglages de la voiture dès le départ. Le nouveau format signifie que le fonctionnement de la voiture dans les réglages de course prend une plus grande importance et nous savons que c’est là, peut-être, que nous avons un peu plus de travail à faire par rapport à la performance de la voiture en qualifications. Je pense que c’est généralement parce que nous surperformons en qualifications, faisant mieux que d’autres équipes qui ont un peu de mal avec les qualifications et ensuite, en course, nous sommes plus ou moins là où nous devrions être.

Gasly a été dans une forme exceptionnelle pour commencer la saison de Formule 1 2021, marquant des points dans sept des huit dernières courses.

La dernière fois qu’il était en Autriche, il a terminé neuvième et semble satisfait de la position concurrentielle d’AlphaTauri en direction de Silverstone.

“Mais dans l’ensemble, ça devrait aller, parce que nous avons vu en Autriche, avec une stratégie différente, nous avons terminé à quatre ou cinq secondes du top cinq”, a ajouté Gasly.

« Donc, même si nous avons un peu plus de travail à faire pour la course, nous sommes néanmoins dans le mix, ce qui est définitivement positif. Nous avons beaucoup travaillé avec les ingénieurs, et j’ai été dans le simulateur, examinant tous les scénarios possibles pour le nouveau format avec la course de qualification Sprint. Cela devrait être très amusant. Nous avons également de nouveaux pneus Pirelli. Cela a été fait principalement pour la sécurité et d’après ce que j’ai vécu, en les essayant en Autriche, je pense qu’ils se sentiront assez similaires.