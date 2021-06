Les qualifications seront la clé des manifestations de l’aile de Bakou

Alors que vendredi allait et venait sans qu’aucune protestation officielle ne soit déposée, la journée de qualification à Bakou pourrait constituer le dernier chapitre de la saga de l’aileron arrière.

Mercedes et Red Bull se battent à la fois sur et en dehors de la piste avec les flèches d’argent menaçant d’agir si Red Bull continue d’utiliser son aile “limbo” au Grand Prix d’Azerbaïdjan, ce qui pourrait leur donner un réel avantage compte tenu des longues lignes droites sur cette piste. circuit urbain particulier.

La FIA a renforcé ses propres méthodes de police sur les ailes arrière en apposant des autocollants sur les ailes arrière avant les essais de vendredi à Bakou, leur donnant un point de référence crucial alors qu’ils se préparent à introduire des tests plus stricts lors de la prochaine course en France et au-delà.

Cependant, Mercedes, ainsi que McLaren, ne sont pas prêts à attendre la France pour que le problème commence à être traité et la menace de manifestations continue donc de s’attarder pendant le week-end du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Le point décisif et décisif devrait avoir lieu lors des qualifications lorsque les équipes aborderont la session avec leur meilleur package possible, qui inclura tout changement par rapport à vendredi sur les ailes arrière.

Avec toutes ces querelles entre Mercedes et Red Bull, il n’y a qu’un seul moyen de régler ça une fois pour toutes…#F1 pic.twitter.com/PtyqgaV0EH – Planète F1 (@Planet_F1) 4 juin 2021

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur leurs abonnements Access et Pro ! Cliquez ici et utilisez le code PLANETF10 à la caisse*

*l’offre expire le dimanche 6 juin à minuit

“Nous examinons maintenant les données des ailes, pour voir si tout correspond à l’aileron arrière”, a déclaré Wolff à Sky Sports Italia.

« Nous allons maintenant regarder les autocollants pour voir à quel point les ailes bougent. Si nous voyons qu’il y a des ailes trop flexibles, nous passerons certainement à l’action, mais il est encore trop tôt pour cela.

« Les données des qualifications seront vraiment importantes. »

Lorsqu’on lui a demandé si Red Bull pouvait contrer avec sa propre protestation contre la flexion de l’aileron avant de Mercedes, Wolff a simplement déclaré: “Nous faisons tous des protestations, alors voyons comment cela se termine.”

Et, dans la préparation du week-end du Grand Prix d’Azerbaïdjan, Max Verstappen a mentionné que Mercedes “essayait de ralentir” Red Bull et c’est quelque chose que Wolff n’a aucune honte à confirmer aux médias.

« Absolument, dit-il. “Nous essayons toujours de les ralentir, comme ils essaient toujours de nous ralentir.”

Wolff, quant à lui, a été invité à “garder la bouche fermée” par le patron de Red Bull, Christian Horner, alors qu’il protestait contre son aileron arrière et devrait produire une contre-manifestation de Red Bull contre l’aile avant de Mercedes.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !