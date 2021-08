Les quarts de finale de la Copa Libertadores, en cours

in

10/08/2021 à 20h00 CEST

La Copa Libertadores 2021 a déjà atteint les quarts de finale après avoir entamé les phases finales en juillet dernier avec l’élimination de certaines équipes importantes comme Boca Juniors ou Racing Club. Les huit équipes qui terminent le deuxième tour ont été réparties avec les croix suivantes : Sao Paulo – Palmeiras, Olimpia – Flamengo, River Plate – Atlético Mineiro et Fluminense – Barcelone SC.

Les grands favoris pour remporter les demi-finales sont Palmeiras, Flamengo, River Plate et Fluminense. Les champions en titre Palmeiras ont l’un des matchs les plus difficiles contre Sao Paulo de Dani Alves, qui a remporté la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les deux finalistes de l’édition 2019, Flamengo et River Plate, sont les principaux prétendants.

Le meilleur buteur de cette édition est Rony, avec six buts, le même que Hulk, de l’Atlético Mineiro, et Gabriel, de Flamengo. Les trois attaquants ont joué un rôle clé tout au long de la Copa Libertadores pour leurs équipes et l’une des explications de leur présence en quarts de finale.

Retrouvailles pour deux des favoris

Flamengo et Palmeiras ont un certain avantage sur River Plate et Flumimense : les deux équipes brésiliennes disputeront leur match retour à domicile. L’Argentin et l’autre Brésilien le feront au match aller, ce qui peut leur faire mal s’ils n’obtiennent pas un gros avantage dans les 90 premières minutes de la rencontre.

Parmi les huit meilleures équipes de Libertadores 2021, le club qui a le plus de titres est River Plate avec un total de quatre. Ils le suivent Sao Paulo (3), Olimpia (3), Flamengo (2), Palmeiras (2) et Atlético Mineiro (1). Le Barcelona SC et Fluminense ont le titre à leur palmarès.