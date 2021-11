22/11/2021 à 16:56 CET

PE

Les quatre accusés de ‘le deuxième troupeau de Manresa’ (Barcelone) ont démenti ce lundi avoir agressé sexuellement la victime, et l’un d’eux a déclaré avoir eu des relations sexuelles « consentantes ».

Cela a été exprimé lors de la troisième session du procès de la section 9 du tribunal de Barcelone, dans laquelle les accusés ont déclaré et expliqué que le 13 juillet 2019 ils ont rencontré la jeune fille – à l’époque mineure – dans un bar, et que, plus tard, ils sont montés à l’étage où les événements se seraient produits.

Les accusés, qui ont témoigné au procès par l’intermédiaire d’un interprète, ont expliqué que buvaient et certains consommaient d’autres substances, que la victime n’a été forcée à aucun moment et qu' »elle était heureuse, en train de faire la fête ».

Dans sa déclaration, la plaignante a affirmé que cette nuit-là elle avait parlé en espagnol avec tous les accusés, mais ses défenses soutiennent qu’ils ne parlent pas la langue – et, par conséquent, affirment qu’ils ne sont pas les hommes avec qui elle était cette nuit-là – et ont demandé un service d’interprète pour le procès.

L’un des prévenus a expliqué avoir vu la victime « entrer dans la pièce en riant » avec un autre prévenu, mais qu’il s’est rendu seul dans une boîte de nuit vers 2 heures du matin et qu’à son retour il a trouvé la victime dans la rue et elle lui a demandé de laisse son téléphone portable pour appeler : elle a expliqué que lorsqu’il le lui a prêté, elle a utilisé le téléphone pour appeler le 911 pour la deuxième fois cette nuit-là.

Le deuxième prévenu, le seul à avoir témoigné en espagnol et qui serait entré dans la pièce avec la victime, Il a expliqué qu’ils parlaient, buvaient et dansaient avec la fille, qu’il avait vu un autre garçon entrer et sortir de la pièce avec elle, mais qu’il ne se souvient pas qui c’était, et que plus tard elle lui a demandé de l’accompagner dans la chambre pour se reposer.

Relations sexuelles « consensuelles »

Il a expliqué que la victime lui avait demandé s’il voulait être sa partenaire, qu’il lui avait dit qu’il avait déjà une partenaire, puis la fille lui a proposé d’avoir des relations sexuelles : « Nous avions une relation normale, consensuelle, avec des sentiments, avec sa permission. Elle le voulait et je le voulais aussi », a-t-il ajouté.

Il a déclaré qu’après avoir eu des relations sexuelles « consensuelles », La fille a demandé son téléphone portable pour appeler les urgences pour les médicaments dont elle avait besoin, et que plus tard, il est descendu avec elle dans la rue et ils ont chacun suivi leur propre chemin.

Au lieu de cela, la plaignante a expliqué au tribunal qu’elle avait utilisé par inadvertance le téléphone d’un accusé pour alerter les Mossos qu’elle subissait un viol multiple.

De son côté, le troisième prévenu a déclaré avoir emmené la jeune fille dans la chambre pour dormir, qu’il est « reparti rapidement », puis a quitté l’appartement et est rentré alors qu’il n’y avait personne d’autre.

Le quatrième accusé a expliqué qu’au moment où il est entré dans la maison, il s’est endormi jusqu’à ce que trois garçons et la victime arrivent, et après quelques heures il est descendu au parc avec un ami, qu’ils sont rentrés à l’appartement à l’heure du coucher et ont été réveillés par la police lorsqu’ils sont venus les arrêter.

« Lorsque la police est arrivée, à aucun moment je ne connaissais le motif de l’arrestation jusqu’à ce que l’interprète m’en informe dans la cellule. Je n’ai même pas parlé avec la victime », a-t-il déclaré.

Dénonciateur et accusations

Lors de la première séance du procès, la victime a expliqué que quatre hommes l’ont violée consécutivement dans un appartement, et que depuis lors, elle peut à peine sortir, qu’elle a des idées suicidaires et des crises de panique, en plus de la phobie des hommes, voire de ceux de sa famille.

Lors des rapports finaux, le ministère public et le ministère public ont déclaré que la victime avait été agressée par quatre personnes cette nuit-là, et ils ont assuré que un « climat intimidant » a été créé de la part de l’accusé afin de perpétuer les faits.

Défenses des accusés ils ont nié qu’il y ait eu violence ou intimidation, et l’avocat de l’un d’eux a exprimé : « La victime a déclaré lors de la première séance qu’à aucun moment il n’a dit non mot à mot, qu’il se contentait de crier, et qu’il criait de douleur, sans demander d’aide. Le parquet demande 55 ans pour chacun d’eux pour trois violations présumées et une tentative, en plus d’une indemnité de 40.000 euros.