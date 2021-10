Les quatre candidats pour remplacer Ronald Koeman sur le banc barcelonais

10/03/2021 à 11:26 CEST

pari

Barcelone ne relève pas la tête. Après la défaite subie contre Benfica en Ligue des Champions qui a beaucoup compliqué les qualifications pour les huitièmes de finale de la compétition la défaite contre l’Atlético de Madrid est venue en LaLiga Santander avec une supériorité écrasante du Cholo Simeone.

C’est à cause de ça l’ombre de la destitution plane sur un Ronald Koeman ce n’est peut-être pas le principal coupable, mais le maillon le plus faible. Il y a quatre noms qui sont les candidats clairs pour combler votre poste : Bob Martínez, Andrea Pirlo, Xavi Hernández et Muñeco Gallardo.

Bob Martinez Il est l’actuel sélectionneur de la Belgique et c’est peut-être l’acteur principal. Comme beaucoup à Can Barça, mais l’enjeu économique est un frein important. Andrea Pirlo, pour sa part, n’a pas beaucoup d’expérience. À la Juventus, ce qu’il jouait n’était jamais clair et les résultats n’étaient pas bons. C’est peut-être l’option la plus « rare ».

Doll Gallardo s’est avérée extrêmement compétitive en Amérique du Sud et il fait partie de ces entraîneurs qui savent connecter ses joueurs. Le saut vers l’Europe est une question de temps. Xavi Hernández, cependant, est celui qui semble le chemin le plus droit et le plus clair. Le doute est de savoir si le moment est venu, mais que l’ancien milieu de terrain du Barça finira par diriger le club de sa vie semble évident.

Laporta ratifie Koeman

“Peu importe le résultat, Koeman restera l’entraîneur”, Laporta a assuré les médias à quelques heures du match contre l’Atlético que Barcelone a fini par perdre sans avoir aucune option.

“Koeman aime le Barça et a décidé de venir à un moment de difficulté institutionnelle et sportive maximale. Après lui avoir parlé, je vois qu’il fait confiance à cette équipe, surtout à partir du moment où les blessés commencent à se remettre, à partir de là on aura plus de marge. Koeman est un culé et une référence du barcelonismo”, a ajouté le maximum agent directeur général.

Cependant, la crise des résultats ravage Barcelone et le sentiment qui flotte dans l’air est que Ronald Koeman n’est pas destitué tout de suite car il n’y a pas d’argent dans les caisses pour pouvoir le faire et se munir d’un formateur de garantie. De plus, il faut tenir compte du fait que l’entraîneur qui vient continuera d’avoir les mêmes lacunes dans l’effectif que le Néerlandais.