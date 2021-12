Les quatre conseils d’Elon Musk pour réussir en affaires

24/12/2021 à 11:28 CET

Elon Musk est la personne la plus riche du monde. Avec une fortune évaluée à 270 milliards, ses sociétés Tesla et Space X l’ont amené à amasser une somme d’argent sans précédent.

Il existe de nombreuses considérations à prendre en compte pour atteindre un état de richesse similaire, mais Musk a commenté à divers moments de sa vie ce qu’il pense être les clés de la réussite de son entreprise :

Si vous avez une entreprise, travaillez dans toutes les fonctions : « Vous devez faire toutes sortes de travaux et de tâches que vous ne voulez peut-être pas faire, qui ne sont pas intrinsèquement intéressants pour vous. Vous devez être prêt à faire tout ce qu’il faut, à travailler n’importe quelle heure. Aucune tâche n’est trop insignifiante. Je pense que c’est la bonne attitude pour le PDG d’une startup « Commencez dès que possible : « En vieillissant, vos obligations augmentent, alors je vous encourage à tenter votre chance maintenant, à faire quelque chose d’audacieux, vous ne le regretterez pas. »Pensez toujours si vous faites quelque chose de différent : « Si vous vous lancez dans quelque chose où il existe déjà un marché, contre de gros concurrents bien établis, votre produit ou service doit être bien meilleur que le leur, ou au moins différent. »Mettez de côté les présentations et les tâches qui ne s’additionnent pas directement : « Je recommanderais honnêtement à toute personne qui m’écoute… de passer moins de temps en réunion, moins de temps sur des présentations PowerPoint, moins de temps sur des feuilles de calcul et plus de temps à l’usine ou avec les clients. »