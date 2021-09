Les quatre dernières équipes des éliminatoires de la WNBA 2021, classées

Après deux tours de matchs à élimination directe, nous sommes aux quatre dernières équipes des éliminatoires de la WNBA. Il reste quelques équipes qui, à mon avis, n’iraient pas aussi loin.

Dans notre classement initial des séries éliminatoires, je n’avais pas le Sky ou le Mercery comme quatre derniers. En particulier, je pensais que le Storm aurait l’occasion de défendre son championnat en finale, mais le Mercury l’a devancé lors d’une victoire en prolongation 85-80 sans la star de Seattle blessée Breanna Stewart.

Le Sky a également géré les affaires, renversant le Lynx 89-76. Alors maintenant que nous avons notre top quatre et que nous avons vu de quoi deux équipes sont capables en séries éliminatoires, reclassons ces équipes.

4. Le ciel de Chicago

Photo de David Sherman/NBAE via .

Ils ont été classés les plus bas des quatre équipes dans le classement initial des séries éliminatoires, et bien qu’ils aient eu une victoire convaincante contre les Lynx, je favorise la tête de série Sun lors de leur prochain affrontement. Au départ, ma préoccupation concernait la santé de Candace Parker, étant donné qu’elle a dû s’absenter deux fois cette saison en raison de blessures à la cheville, mais maintenant, je suis curieux de savoir si le Sky peut rester cohérent contre une équipe fougueuse du Soleil.

The Sky a du talent, de Candace Parker à Allie Quigley, Diamond DeShields, Kahleah Copper, et plus encore. Mais peuvent-ils enchaîner plusieurs victoires contre une équipe dominante du Connecticut ? Le Soleil était très constant pendant la saison régulière, et le Ciel, pas tellement. Ainsi, dans ce premier tour au meilleur des cinq des séries éliminatoires, le Sky n’aura pas seulement à tirer sur tous les cylindres; ils devront le faire trois fois.

3. Phénix Mercure

Photo de Joshua Huston/NBAE via .

Les Phoenix Mercury ont ressemblé à une équipe différente depuis la pause olympique, et cela a été évident lors de leurs récents matchs éliminatoires. Je suis convaincu qu’ils ont une chance de tenir la distance. Les Mercury semblent toujours trouver un moyen de gagner même lorsque les chances ne sont pas en leur faveur.

Au début des séries éliminatoires, j’ai dit que cela se résumerait à la cohérence et au courage du Mercury, et ils ont montré qu’ils étaient capables de faire les deux. Il est indéniable qu’ils forment une équipe solide, avec de multiples armes de Brittany Griner, Skylar Diggins-Smith et Diana Taurasi à Sophie Cunningham, une tireuse d’élite, qui les a propulsés vers une victoire au premier tour contre le Liberty. Leur victoire inspirée dans les dernières secondes contre Seattle leur donne maintenant une chance de rivaliser avec les As pour un tir en finale. Le Mercury a besoin de Diana Taurasi pour être en bonne santé et au sommet de son art, mais c’est la domination intérieure de Griner qui leur donne une chance de rivaliser avec les meilleures équipes de la ligue.

2. Les as de Las Vegas

Photo de Michael Gonzales/NBAE via .

À l’origine, les As étaient l’équipe que je prévoyais de tout gagner, et étant donné qu’ils n’ont pas encore joué de match en séries éliminatoires, vous vous demandez peut-être pourquoi ils sont tombés à trois. Eh bien, bien qu’ils aient des jambes fraîches et qu’ils soient une centrale électrique avec des joueurs d’élite comme A’ja Wilson, Kelsey Plum, Chelsea Gray et Liz Cambage, j’ai l’impression que le Sun est simplement sur une lancée après la saison régulière, et je pense ça va continuer. De plus, j’ai l’impression que les As peuvent avoir du mal à ranger le Mercury, ce qui entraînera une série plus longue et des jambes plus lourdes pour la finale de la WNBA.

Les As ont terminé avec la meilleure attaque de la ligue par une marge significative. Ils ont terminé la saison régulière n°2 en défense. Cambage et Wilson peuvent affronter n’importe quel grand du monde et devront théoriquement affronter à la fois Griner et Jones (si le soleil bat le ciel) pour remporter un championnat. Plun, Gray et Riquna Williams devront frapper régulièrement de l’extérieur pour que les As puissent réaliser leurs rêves de championnat.

Vraiment, ce ne sont que des spéculations, mais étant donné ce que j’ai vu le Mercury faire ces séries éliminatoires et à quel point le Soleil était dominant pendant la saison régulière, je prévois que les As revendiquent à nouveau la deuxième place.

1. Soleil du Connecticut

Photo de Chris Marion/NBAE via .

Si le Sun s’occupe des affaires comme ils l’ont fait pendant toute la saison régulière, ce championnat est le leur à perdre. Bien sûr, les As ou Mercury vont se battre, mais quand vous regardez l’ensemble du travail que le Sun a mis en avant cette saison, ils méritent d’être les favoris du championnat avant les demi-finales. Mais la seule chose qui, à mon avis, puisse les arrêter, c’est si leurs adversaires peuvent limiter le score intérieur-extérieur du probable MVP Jonquel Jones et de son homologue DeWanna Bonner. Si l’un se bat, l’autre partira, mais si les équipes limitent les deux, eh bien, cela égalise les règles du jeu.

L’alignement du Sun s’est considérablement transformé depuis leur course aux finales de la WNBA en 2019, Jones restant la pièce maîtresse. J’ai l’impression que cette année sera différente cette fois-ci. Je pense qu’ils repartiront avec le trophée du championnat quand tout sera dit et fait.

Le Sun a terminé le match régulier avec la défense la plus dominante de la ligue. Ils étaient également n°3 au classement offensif et n°1 au classement net. Il s’agit d’une équipe solide et vétéran qui joue à travers sa superstar et a faim de remporter un titre après avoir échoué de peu contre les Mystics en 2019.

Cela dit, nous ne savons pas vraiment comment tout cela va se dérouler. Si tu m’avais dit au début des playoffs que le Storm serait déjà sorti, j’aurais pensé que tu mentais. Mais c’est la meilleure partie des playoffs. On ne sait jamais vraiment.