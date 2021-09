Les quatre destinations possibles pour Marc Gasol : Barça, Gérone…

Marc Gasol (36 ans et 2,11 mètres) est sur le point de mettre un terme à sa carrière NBA. Seule une surprise empêcherait quelque chose chanté après le transfert entre les Lakers de Los Angeles et les Memphis Grizzlies. Son mandat dans la franchise du Tennessee sera de courte durée, selon Adrian Wojnarowski (ESPN) : le joueur et l’équipe négocient une résiliation de son contrat de 2,7 millions de dollars. Ton destin? Personnellement, en principe, l’Espagne avec sa famille. Dans le sport, le doute, désormais quatre portes s’ouvrent.

Retour à Barcelone

Au cours de l’été, on a beaucoup parlé des éventuelles retrouvailles des deux frères Gasol dans l’équipe qu’ils formaient. C’est difficile : la situation économique du club barcelonais est délicate, avec des poids lourds agaçants comme Nikola Mirotic en raison de l’insistance des hautes sphères à baisser le salaire. “Je suis clair que Juan Carlos Navarro va essayer par tous les moyens de convaincre Marc Gasol de revenir à Barcelone”, assurait fin mai le journaliste Antoni Daimiel sur Cadena Ser. “Marc arriver à Barcelone aiderait Pau à continuer Et c’est pas fou », a-t-il ajouté un mois plus tard. Le Barça a ses droits dans l’ACB en l’incluant dans le droit de premier refus en 2008.

Coup d’État à Gérone

S’il y a une ville que Marc garde dans son cœur, c’est bien Gérone. Dans l’ancien Akasvayu (disparu en raison de problèmes financiers), il était de 2006 à 2008, il a battu le record de jours en tant que MVP avec 11 et a été nommé le meilleur de la saison. Son départ en NBA ne lui a pas fait oublier la ville et le club qui ont fait de lui le grand basketteur qu’il est. En guise de remerciement, il fonde en 2014 le Marc Gasol Basketball School Club. Un projet qui a grandi jusqu’à ce que la première équipe senior soit créée pour la Ligue EBA, déjà sous le nom de Bàsquet Girona, qui jouera le LEB Gold pour la deuxième saison consécutive. “J’espère prendre ma retraite à Gérone où que je sois”, a déclaré Marc Gasol, président de l’entité catalane, en mai 2020. Nous verrons.

Une dernière danse en NBA

La possibilité de continuer dans la meilleure ligue de basket-ball du monde est toujours là. Cependant, c’est quelque chose de très difficile à voir : Marc était déjà réticent au début à signer pour les Lakers pour sa famille, qu’il ne veut pas déplacer d’un endroit à un autre. “Déménager à nouveau ma famille n’était pas idéal”, a-t-il commenté après la signature par les Lakers d’André Drummond, concurrence directe qui l’a privé de plus de minutes sur le court et a déclenché des rumeurs d’un éventuel rachat.

Retrait

Gasol n’a rien à prouver d’autre en basket-ball. Elle a joué treize ans aux États-Unis, a remporté un titre (avec les Raptors en 2019), a été trois fois All Star, Defender of the Year et membre du Best Quintet. Big Spain est l’un des grands centres de sa génération, une légende des Memphis Grizzlies qui retirera sans aucun doute son maillot. Son chemin vers le Hall of Fame n’est pas une connerie. Sans oublier l’équipe nationale, dont il a pris sa retraite cet été après avoir chuté en quart de finale des Jeux contre les États-Unis après 191 sélections et neuf médailles (quatre d’or, trois d’argent et deux de bronze). Pourquoi ne pas arrêter maintenant ?