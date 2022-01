Les quatre enfants du prince Albert de Monaco apparaissent sur une rare photo publique : « Oh, les endroits où vous irez »

Les quatre enfants du Prince Albert de Monaco sont ensemble pour leur première photo publique.

Jazmin Grimaldi, la fille royale de 29 ans issue de sa brève relation avec l’Américaine Tamara Rotolo, s’est récemment rendue sur Instagram et a partagé un diaporama de ses moments forts de 2021. En un bref instant, l’actrice et chanteuse est vue en train d’embrasser ses demi-frères et sœurs. : Alexandre Grimaldi-Coste, ainsi que le Prince Jacques et la Princesse Gabriella.

Grimaldi-Coste est le fils de 18 ans de Nicole Coste, qui a rencontré Albert alors qu’il travaillait comme hôtesse de l’air en 1997. Jacques et Gabriella, tous deux âgés de 7 ans, sont les enfants d’Albert et de son épouse, la princesse Charlene.

Il est à noter que Grimaldi et Grimaldi-Coste ne sont pas dans l’ordre de succession car la loi monégasque exige que les parents d’un héritier soient mariés. Pourtant, ils sont tous les deux admissibles à une partie de la succession de leur père. Après un long processus, Albert a reconnu la paternité de Grimaldi et a rencontré sa fille pour la première fois quand elle avait 11 ans.

LE PRINCE ALBERT DE MONACO EST UN ROYAL « CHALEUREUX ET ACCUEILLANT » DONT L’ACCENT EST SUR LA CHARITÉ, PAS SUR LE CONTRLE DES TABLOID : PAL

Jazmin Grace Grimaldi et son père, le Prince Albert de Monaco. (Photo de George Pimentel/WireImage)

Grimaldi n’a pas fourni plus de détails sur les retrouvailles. Cependant, la frange de bébé de Gabriella dans le courrier fournit un indice. Lorsqu’Albert, 63 ans, a rendu visite à Charlene, 43 ans, en Afrique du Sud avec leurs jumeaux en août, la matriarche s’est rendue sur Instagram et a révélé que leur fille « avait décidé de se faire couper les cheveux ».

En 2015, Grimaldi s’est confié à Harper’s Bazaar à propos de sa rencontre avec son célèbre père. Selon le média, Rotolo a rencontré Albert en 1991 lors de vacances sur la Côte d’Azur. Après avoir accouché, Rotolo a choisi d’élever sa fille loin des tabloïds européens en Californie.

« Je voulais ce moment pour me connecter avec mon père, apprendre à le connaître et qu’il apprenne à me connaître », a déclaré Grimaldi au point de vente. « Ne pas avoir ce chiffre autour de moi, ça m’a manqué. C’est merveilleux que cela se soit produit quand c’est arrivé, et nous avons eu une excellente relation depuis. »

Le média a noté que Grimaldi avait été « accueilli chaleureusement » par Albert et Charlene. Elle a voyagé fréquemment à Monaco, parfois accompagnée de Rotolo.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Nicole Coste avec son fils (fils du Prince Albert de Monaco) Alexandre Grimaldi-Coste. (Photo de Foc Kan/FilmMagic)

Grimaldi a également partagé qu’elle était impatiente de créer des liens avec tous ses frères et sœurs.

« Nous aimons partager des repas en famille, faire des barbecues, aller à la plage, tout ce qu’une famille normale fait », a-t-elle déclaré. « Sauf avec un planning chargé. »

En septembre 2021, une source a déclaré au magazine People que c’est Charlene qui a encouragé Albert à se connecter avec Grimaldi et Grimaldi-Coste. L’initié a rejeté les rumeurs selon lesquelles la princesse ne soutenait pas la relation d’Albert avec ses enfants plus âgés.

« Charlene était vraiment celle qui essayait de rassembler toute la famille », a déclaré la source.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La princesse Charlene de Monaco et le prince Albert II de Monaco avec leurs enfants le prince Jacques de Monaco et la princesse Gabriella de Monaco. (Photo par Stéphane Cardinale – Corbis/Corbis via .)

Charlene, une nageuse olympique, a épousé le prince le 1er juillet 2011. Le mariage était un spectacle, coûtant environ 70 millions de dollars pour l’événement de quatre jours. Ils ont accueilli des jumeaux en 2014.

Leur anniversaire public prévu a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.