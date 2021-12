Les quatre façons dont l’Amérique se polarise

Photo de Scott Olson/.

David Frum rejoint Derek pour parler de la polarisation croissante et décroissante selon la race, le sexe, l’éducation et le lieu, et ce que cela nous apprend sur la nouvelle politique étrange de l’Amérique

Hôte : Derek Thompson

Invité : David Frum

Producteur : Devon Manze

