Les Quatre Fantastiques de la boxe espagnole

Emilio Marquiegui-Marca

@EmilMarquiegui

À l’heure actuelle, fin 2021, quatre sont les boxeurs espagnols les plus remarquables, que nous pourrions appeler les Quatre Fantastiques de notre boxe. Ce sont les combattants les plus brillants et occupent des places privilégiées sur les listes des organisations mondiales.

Le champion du monde poids plume est Alicante Kiko Martinez, ancien champion du monde des super poids coq et ancien champion d’Europe dans les deux catégories, qui occupe la place privilégiée au sein de l’IBF. Notre seul champion du monde en ce moment.

le barcelonais Sandor Martin, ancien champion d’Europe des super-légers, qui après sa grande victoire sur Mikey García occupe une position d’honneur dans les quatre organisations mondiales, 4e de la WBO, 5e de la WBA, 7e de la WBC et 13e de l’IBF.

Le Cantabrique Sergio Garcia, ancien champion d’Europe des super-welters, est numéro 2 WBC, 7e de la WBA et 11e WBO, tandis que l’actuel champion d’Europe des super-welters, le Biscayan Kerman Lejarraga C’est le numéro 3 de la WBA.

En d’autres termes, n’importe lequel de ces trois derniers boxeurs pourrait disputer le titre mondial à tout moment en se classant dans les quinze premiers de chaque instance correspondante.

Ce sont nos boxeurs vedettes d’une année dans laquelle la broche peut être mise par Sergio García lui-même, s’il expire le 5 décembre à Sébastien Fundora pour le match nul mondial WBC, et Kerman Lejarraga, s’il conserve sa couronne européenne vendredi 3 face à l’anglais Jack flatley.

On n’oublie pas le canari Samuel Carmona, que bien qu’il n’ait pas le record des précédents, sa carrière amateur et quelques victoires notables de sa carrière professionnelle encore courte lui ont valu que l’IBF le place en position 8 et la WBA en position 9, dans la catégorie poids mouche .

En 2022, nous espérons qu’un autre combattant espagnol rejoindra l’élite mondiale et que ceux mentionnés maintiendront leurs aspirations.

Et bien sûr, que la boxe féminine conserve aussi son rang élevé, avec nos quatre championnes d’Europe, Joana pastrana (poids minimum), Joana Suárez (poids mouche léger), Mélanie Sorroche (poids coq) et Marie Romero (super poids coq), plus ancien champion Myriam Gutiérrez, qui affrontera le 18 décembre l’une des plus grandes combattantes de tous les temps, la portoricaine Amanda Serrano, après avoir affronté la grande irlandaise Katie Taylor il y a un an.