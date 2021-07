Les quatre films LEGO, classés, y compris Lego Batman

Encore une fois, cela ne veut pas dire que c’est mauvais. Comme tous les films LEGO, il est drôle. Mais, ce n’est pas net, et c’est une autre chose à propos du film LEGO Ninjago. C’est certainement le film qui s’adresse le plus aux enfants. Les blagues atterrissent, mais ce sont des blagues faciles, ce qui donne encore l’impression d’être l’une des nombreuses offres spéciales LEGO que vous pouvez tout aussi facilement trouver sur Netflix ou Disney +. De plus, c’est probablement le plus bourré d’action avec les combats mécaniques et les arts martiaux, mais avez-vous déjà essayé de jouer avec des LEGO comme s’il s’agissait de figurines d’action ? Ouais, ce n’est pas le meilleur, donc ça n’a pas l’air très bien sur grand écran non plus. Un beau film avec un beau message, mais le moins attachant des quatre.