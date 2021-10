Les quatre meilleurs espoirs de Tottenham Hotspur seront testés contre Newcastle United

Ce n’est qu’en octobre, mais le statut des quatre premiers de Tottenham Hotspur pourrait être rétabli avec une victoire lors de leur prochain match contre Newcastle United. Après un trio torride de grosses pertes, les Spurs ont arrêté la pourriture avec une victoire sur Aston Villa. Maintenant, ils ont une chance de revenir à leur forme de tête du titre avec trois autres points en jeu.

Les quatre meilleures aspirations de Tottenham Hotspur pourraient être restaurées lors du prochain match

Les Spurs se remettent de trois défaites au rebond

Sur le papier, cela semble être une excellente occasion pour Tottenham de gagner à nouveau. Newcastle occupe la deuxième place avec seulement trois points, tous gagnés grâce à des matchs nuls. Mais les fans de Toon viennent d’assister à un scénario de rêve d’investisseurs incroyablement riches reprenant leur club. L’excitation est déjà reflétée par St James Park à guichets fermés pour le premier match depuis mai 2019.

Comment cela se reflétera-t-il sur les joueurs? Qu’ils soient excités ou intimidés par l’arrivée de leurs nouveaux propriétaires et de leurs réserves inépuisables, Newcastle sera une perspective différente. Ils seront sans aucun doute impatients de remporter leur première victoire en championnat de la saison.

Pour Tottenham cependant, cela devrait être comme d’habitude. Lors de leur victoire contre Villa, les Spurs ressemblaient beaucoup à ceux de Pochettino. Il y avait beaucoup d’énergie et quelques mouvements fluides pour les deux buts aidés par Son Heung-Min. Lentement, les joueurs sortent du plâtre de Mourinho pour s’exprimer et donner aux fans quelque chose d’agréable à regarder.

Les quatre meilleurs espoirs de Tottenham Hotspur : vous rêvez trop petit ?

L’objectif du top quatre du football est quelque chose que Tottenham commençait à atteindre régulièrement sous Pochettino. Mais au cours des deux dernières années, la qualification en Ligue des champions n’a été qu’une chimère. Cela commençait à sembler un peu déprimant avec les Spurs qui ont perdu trois fois de suite cette saison. La malédiction de l’entraîneur du mois de Premier League a frappé violemment l’équipe de Nuno. Après des performances prometteuses et une position précaire en haut de la table, le club s’est effondré. Mais obtenir une autre victoire commence à remettre les Spurs sur des bases beaucoup plus stables.

Bien sûr, il est encore si tôt dans la saison pour juger jusqu’où les Spurs pourraient aller. Mais la qualité du groupe est là. Tottenham a de manière cruciale les buteurs de Harry Kane et Son Heung-Min. Comme toujours, le succès de l’équipe dépendra de sa condition physique et de sa forme.

Mais vraiment, cette équipe est sous-performante, avec de solides talents tout au long. Par exemple, Tanguy Ndombele. On en parle bien et pour cause. Ndombele vaut facilement son prix de 60 millions de livres sterling, avec ses compétences flamboyantes et sa capacité à battre les joueurs avec facilité. Ce ne sont que des aperçus que les Spurs voient de lui en ce moment. Mais surtout, Nuno lui donne beaucoup de temps sur le terrain, y compris 90 minutes contre les Wolves, où le Français a inscrit un but. Ndombele est le calibre de joueur dont les Spurs ont besoin pour atteindre le niveau supérieur.

En défense, les Spurs se sont renforcés avec l’arrivée de Cristian Romero, ainsi que d’Emerson Royal. Déjà ces défenseurs commencent à s’installer et à combler les vides laissés par Toby Alderweireld et Jan Vertonghen. Même les goûts d’Eric Dier s’intensifient.

Cela ne veut pas dire que Tottenham a une équipe de classe mondiale. Il y a des lacunes ainsi que des étoiles ratées dont ils ont besoin de temps pour retrouver leur gloire d’antan.

Qu’il s’agisse de la façon dont ces joueurs sont gérés ou d’une sorte de blocage mental, une grande partie de cette configuration des Spurs a eu du mal à être performante lorsqu’il s’agit de gagner de l’argenterie. C’est frustrant, cependant, lorsque les joueurs réussissent et sont dans le bon état d’esprit, ils peuvent réaliser des performances magistrales.

Newcastle en sera un autre test. Un autre obstacle dans ce qui a déjà été une montagne russe pour Tottenham.

