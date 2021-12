Les quatre minutes qui ont changé le destin du championnat du monde 2021 – .

Au cours d’une période de quatre minutes à la fin du Grand Prix d’Abou Dhabi, le directeur de la course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a changé d’avis sur une décision qui a finalement déterminé quel pilote a remporté le championnat du monde.

Après le déploiement de la voiture de sécurité en réaction à l’accident de Nicholas Latifi, la gestion du redémarrage par Masi était toujours susceptible d’avoir une incidence sur la lutte pour le titre entre le leader de la course Lewis Hamilton, qui était sur le point de remporter le titre, et son poursuivant Max Verstappen, qui avait besoin dépasser son rival pour le gagner. Une fois que Verstappen a utilisé la période de Safety Car pour ajuster un nouveau jeu de caoutchouc, cinq voitures rodées se trouvaient entre lui et sa cible.

Dans les périodes de Safety Car, la F1 donne généralement aux pilotes la possibilité de se défaire de leurs tours. Cela se fait normalement via le système de messagerie numérique.

Lorsque les conducteurs n’ont pas reçu cette instruction après la période de Safety Car, certains ont demandé pourquoi à leurs ingénieurs. La direction de course a ensuite publié une communication officielle indiquant qu’aucun dé-tournage n’aurait lieu.

Mais quatre minutes plus tard, cela a changé. Le feu vert a été donné aux cinq voitures doublées entre Hamilton et Verstappen. Alors qu’ils dépassaient la voiture de sécurité, Verstappen n’avait plus que l’air libre entre lui et son rival pour le titre. Les autres voitures doublées derrière lui ont reçu l’ordre de garder leur position. Verstappen avait donc un tir sans faute sur Hamilton et les doublés Daniel Ricciardo et Lance Stroll le séparaient du troisième Carlos Sainz Jnr.

Un facteur de complication pour Masi était le temps nécessaire pour nettoyer la voiture de Latifi. Bien qu’il s’agisse d’une collision avec une seule voiture, l’opération s’est compliquée de quelques accrocs mineurs qui ont retardé les éclaircissements pendant que le temps passait.

Hamilton avait à l’origine cinq voitures doublées derrière lui. Immédiatement après que Latifi a heurté la barrière, des drapeaux jaunes ont été agités au virage 14, des drapeaux verts étant agités sur la courte ligne droite jusqu’au prochain virage. La Williams n’a pas pu être récupérée tant que la piste n’était pas sous conditions de Safety Car.

Une fois que les commissaires ont été autorisés à entrer sur les lieux, leur premier travail consistait à nettoyer les débris entourant la voiture afin que les autres puissent passer. Cela a finalement empêché la nécessité d’un drapeau rouge et a supprimé l’une des options dont disposait le directeur de course.

Latifi était passé le premier dans les barrières, laissant quelques composants en carbone éparpillés à la sortie du virage, ainsi que tout son aileron avant à proximité. Sa voiture était en face d’une ouverture dans les barrières, mais la déplacer à travers la piste aurait pris plus de temps et aurait également bloqué le passage. Au lieu de cela, un véhicule à grue mobile a été déployé pour ramasser la voiture de Latifi et la ramener au sommet du virage 14 où il y avait une autre ouverture.

Il a fallu une minute à Latifi pour éteindre sa voiture – en s’assurant que les commissaires pouvaient toucher en toute sécurité sans risque de choc électrique (bien qu’ils soient équipés de gants isolants, peu importe en cas de panne de l’ERS), puis pour extraire lui-même et se déplacer vers un endroit sûr hors piste.

Il a ensuite informé les maréchaux à proximité des détails de son accident. Pendant ce temps, ses freins avant ont pris feu, donnant aux travailleurs du coin un autre drame à affronter. Le nettoyage a été retardé une fois que les freins ont commencé à flamber, plusieurs des commissaires sans protection incendie se sont éloignés et ont sauté par-dessus les barrières. Il a fallu près d’une minute de plus pour que la plupart des débris soient ramassés.

Les voitures doublées ont été écartées au redémarrage. Le premier commissaire à s’occuper de la voiture avec un extincteur l’a fait à partir d’une position hors piste, les nuages ​​de pulvérisation étant produits par la cartouche réduisant la visibilité autour de la voiture.

Une autre minute s’est écoulée alors qu’ils attendaient que ce nuage se dissipe, tandis que de la fumée s’échappait des roues avant et maintenait une brume autour de la voiture. Ils devaient ensuite vérifier à la radio quels étaient les écarts par rapport aux voitures suivantes atteignant le dernier secteur pour savoir à quelle heure ils devaient revenir au milieu du circuit pour ramasser le reste des débris. Un groupe distinct de commissaires, accompagné du véhicule à grue mobile, est ensuite venu récupérer la voiture.

Quatre minutes après l’accident, la voiture était enfin en l’air et prête à être déplacée. Lorsque l’accident de Latifi s’est produit, il restait cinq tours de course, mais les pilotes étaient à leur avant-dernier tour au moment où le message du contrôle de course selon lequel aucun dépassement ne serait autorisé avait été communiqué à tous les pilotes et affiché sur les écrans de télévision.

Une fois que la voiture de Latifi a été retirée de la piste et grugée, elle est restée attachée dans les airs hors caméra pendant une minute où la grue était garée et aurait donc pu rester une préoccupation pour le contrôle de course à ce moment-là.

Une fois cela fait, tous les commissaires de piste dans cette zone de la piste étaient disponibles pour assister à tout autre incident et pouvaient être contactés par radio sans distraction. Cela a libéré la possibilité de ramener les voitures à la vitesse de course.

À mi-chemin du tour suivant, le contrôle de course a dit aux cinq pilotes entre Hamilton et Verstappen dans la file d’attente de la voiture de sécurité qu’ils pouvaient se défaire eux-mêmes. Cela s’écartait de la convention de plusieurs manières.

Messages de contrôle de course de restartTimeMessage18:21Safety Car déployé18:23Double jaune dans le secteur de la piste 1518:27Les voitures doublées ne seront pas autorisées à dépasser18:31Voitures doublées 4 (NOR) – 14 (ALO) – 31 (OCO) – 16 (LEC) – 5 ( VET) pour dépasser la Safety Car18:31Safety Car dans ce tour18:31Clear dans le secteur de la piste 1718:31Clear dans le secteur de la piste 1518:32Piste claire

La procédure standard consiste à donner au moins un tour à ces voitures pour circuler et retourner à l’arrière de la file d’attente de la voiture de sécurité si possible, mais les cinq ont eu un peu plus d’une minute pour s’éloigner en sprint dans des conditions hors course – la course a été toujours derrière la voiture de sécurité, ils ne pouvaient donc pas se dépasser et devaient maintenir un rythme quelque peu réduit – avant que Hamilton ne mène le peloton.

Comme l’a dit Lando Norris de McLaren, réunir Hamilton et Verstappen sur la bonne voie pour un redémarrage dans le dernier tour semblait avoir été fait « pour la télévision ». Il a également ignoré les décisions stratégiques prises par les équipes sur la base de la communication de la FIA selon laquelle aucun dépassement n’aurait lieu.

Le coéquipier de Norris, Daniel Ricciardo, s’est précipité dans les stands comme Verstappen derrière la voiture de sécurité et a perdu deux positions face à Charles Leclerc et Sebastian Vettel, s’attendant à ce qu’il ait une chance de les rattraper dès qu’ils devraient sortir de Verstappen. chemin avec des drapeaux bleus sur le tour de redémarrage.

Mais Masi a décidé de donner à ces deux voitures une avance de 70 secondes sur Verstappen et Ricciardo. La motivation derrière cela était de s’assurer que la course se termine par un tour sous drapeau vert, un résultat que Masi a déclaré plus tard que les équipes avaient précédemment convenu qu’il était « hautement souhaitable ».

On peut soutenir que l’annulation de sa décision antérieure de laisser certaines voitures se dérouler elles-mêmes a retardé la reprise de la course, car des communications radio devaient alors être établies à travers le circuit pour s’assurer que les commissaires étaient conscients que plusieurs voitures passeraient à une vitesse plus rapide pendant qu’elles devaient encore montrer le panneau Safety Car. L’avis préalable habituel d’un tour complet avant un redémarrage, plutôt que de sept virages, est autant pour le bien des opérateurs en bord de piste que pour les pilotes qui cherchent à revenir dans le tour de tête.

Une fois que la FIA a annoncé qu’elle ramènerait la course aux conditions de drapeau vert, elle a dû le faire. Et si le contrôle de course pensait que le seul moyen de le faire et de diriger la course pour s’assurer qu’elle se terminait de manière sûre et uniforme était de laisser cinq voitures se dérouler, alors il faisait son travail correctement, bien qu’avec une interférence directe dans le circuit. suivre les actions qui ont eu un impact disproportionné sur les conducteurs d’une manière jamais vue auparavant.

Mercedes a protesté contre le résultat de la course pour ces motifs, alléguant une violation de l’article 48.12 du règlement sportif. L’avant-dernier paragraphe de cet article commence : « Après avoir dépassé les voitures du tour de tête et la voiture de sécurité, ces voitures doivent alors faire le tour de la piste à une vitesse appropriée, sans dépasser, et s’efforcer de prendre position à l’arrière de la file de voitures derrière la Safety Car.

Le paragraphe conclut : « A moins que le directeur de course considère que la présence de la Safety Car est toujours nécessaire, une fois que la dernière voiture doublée a dépassé le leader, la Safety Car retournera aux stands à la fin du tour suivant. »

Rapport: la FIA rejette l’affirmation de Verstappen que la voiture de sécurité a été utilisée « pour rendre la course plus excitante »Ces règles avaient déjà été interprétées avec une certaine discorde sous la direction de Masi en 2020 lorsque le Grand Prix de l’Eifel au Nurburgring a connu une longue période de Safety Car qui a regroupé le peloton et mis en place une autre bataille entre Hamilton et Verstappen.

« La réglementation sportive exige que toutes les voitures dépassées passent », a déclaré Masi à l’époque, lorsqu’on lui a demandé pourquoi cinq tours de Safety Car avaient été nécessaires, puis pour dégager une voiture fumante garée à côté d’une ouverture de barrière. Cette déclaration a été faite après que Verstappen a déclaré qu’il pensait que le raisonnement derrière la voiture de sécurité était « ils voulaient juste la rendre encore plus excitante à cause des écarts ».

Le représentant de Red Bull lors de l’audience sur la manifestation de Mercedes à Abu Dhabi a avancé l’argument selon lequel le règlement pourrait être interprété comme n’obligeant pas toutes les voitures à se défaire d’elles-mêmes. Les commissaires sportifs ont finalement rejeté la protestation de Mercedes mais ont concédé dans leur explication que « l’article 48.12 n’a peut-être pas été pleinement appliqué ».

Le résultat de cet appel suggère donc que la FIA ne s’est pas ouvertement écartée de ses propres règles en prenant une décision aussi controversée. Mais étant donné à quel point c’était inattendu – et le fait que le signal du retour de la voiture de sécurité dans la voie des stands est arrivé quelques instants après que les cinq pilotes aient été informés qu’ils pouvaient se défaire eux-mêmes – cela indique davantage que les règles sont beaucoup trop ouvertes à l’interprétation. à un point où pour beaucoup, il semblait que le spectacle était prioritaire au détriment de l’intégrité sportive.

Les directeurs de course doivent toujours réfléchir sur leurs pieds. Le nettoyage de la voiture de Latifi a posé plus de défis que ce qui était peut-être évident pour les téléspectateurs et même pour le mur des stands de Red Bull qui s’est plaint de la durée de la période de Safety Car. La vitesse à laquelle les commissaires pouvaient travailler à la fois excluait la nécessité d’un arrêt total en dernier recours tout en laissant suffisamment de temps pour que les voitures doublées soient dégagées conformément aux pratiques antérieures.

Cela a mis en place la perspective du championnat du monde de F1 se terminant derrière l’Aston Martin Vantage de Bernd Maylander. De toute évidence, cela a été considéré comme indésirable, ce qui a entraîné la décision controversée de redémarrage.

Le compte rendu des commissaires sportifs du témoignage de Masi lors de l’audience sur la protestation de Mercedes a déclaré qu’il avait décidé « de retirer les voitures doublées qui » interféreraient « dans la course entre les leaders ». La question de savoir si cette décision était conforme aux règles de la FIA et à l’interprétation précédente de Masi sera sans aucun doute au centre de l’appel de Mercedes – s’ils choisissent d’en adopter une.

