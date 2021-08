Les quatre personnes à bord sont mortes après le crash d’un hélicoptère dans le ciel ⋆ .

L’hélicoptère est tombé dans un champ à environ 65 miles de Sacramento, en Californie (Photo: CBS 13)

Quatre personnes sont décédées après que l’hélicoptère dans lequel elles se trouvaient soit tombé du ciel et s’est écrasé dans un champ.

Il n’y a eu aucun survivant de l’accident, qui s’est produit dimanche dans une région reculée du nord de la Californie.

Selon le département du shérif du comté de Colusa, l’hélicoptère Robinson R66 s’est écrasé à 13h15 à environ 65 milles au nord-ouest de Sacramento.

La Federal Aviation Administration a déclaré qu’elle enquêtait sur la cause de la tragédie, a déclaré un porte-parole dans un communiqué.

Il n’y a eu aucun survivant de l’accident (Photo: CBS 13)

Il a été signalé pour la première fois par un moteur Cal Fire qui traversait la zone, rapporte FOX 40.

Les députés et les pompiers de la rivière Sacramento auraient trouvé les quatre passagers toujours à l’intérieur de l’hélicoptère après son crash. Ils ont tous été déclarés morts sur les lieux et n’ont pas encore été officiellement nommés, selon KCRA.

Walt Seaver, propriétaire de la ferme de tomates où l’hélicoptère s’est écrasé, a déclaré qu’il n’avait vu aucune fumée lorsque l’hélicoptère est descendu.

La cause de l’accident est actuellement inconnue, et la FAA et le National Transportation Safety Board travailleront ensemble pour découvrir exactement ce qui s’est passé avant l’accident.

Walt Seaver est propriétaire de la ferme où s’écrasent des hélicoptères (Photo: CBS 13)

“Une fois sur place, les enquêteurs commenceront le processus de documentation de la scène et d’examen de l’avion”, a déclaré à CNN Jennifer Gabris, porte-parole du NTSB.

“Une partie de l’enquête consistera à demander des données radar, des informations météorologiques, des communications de contrôle du trafic aérien, des dossiers de maintenance de l’avion et les dossiers médicaux du pilote”, a-t-elle ajouté, notant que les enquêteurs examineront également “l’humain, la machine et l’environnement comme aperçu de l’enquête ».

Un rapport préliminaire sera disponible dans 15 jours, a-t-elle déclaré, et l’enquête complète prendra un à deux ans.

En attendant, le bureau du shérif du comté de Colusa interroge des personnes qui ont peut-être vu l’accident d’hélicoptère et demande à toute personne disposant d’informations de les contacter.

