Les quatre plus grandes mises à jour d’Apple de la WWDC 2021 pourraient avoir fuité – .

Apple dévoilera lundi des mises à jour importantes pour ses systèmes d’exploitation lors de son événement annuel WWDC. Nous envisageons une keynote uniquement virtuelle pour la deuxième année consécutive. L’événement sera diffusé en ligne afin que les fans et les développeurs puissent voir les premiers aperçus d’iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15, macOS 12 et watchOS 8.

La mise à jour de nouvelle génération de l’iPhone est toujours la chose la plus excitante qui ressort des conférences de développeurs d’Apple, car l’iPhone reste l’appareil le plus populaire d’Apple. Les gens afflueront pour télécharger les versions bêta d’iOS 15 dès qu’elles seront disponibles, la première version bêta des développeurs devant tomber peu de temps après le keynote d’Apple pour la WWDC 2021. Certaines fonctionnalités d’iOS 15 ont récemment fuité, mais les fuites n’ont pas été aussi graves que les années précédentes. Nous manquons encore de preuves concrètes des changements à venir, y compris les visuels.

Il est peu probable que les principaux secrets d’iOS 15 soient révélés avant la conférence de presse de lundi, mais un tout nouveau rapport indique qu’Apple a quatre « grandes mises à jour » en tête pour la WWDC. Et ce sont le genre de mises à niveau logicielles qui concernent l’ensemble de l’écosystème d’Apple plutôt que simplement l’iPhone.

“J’ai entendu dire qu’il y avait de grandes mises à jour à venir pour Safari, Health, Maps et iMessage à la WWDC la semaine prochaine”, a déclaré Joanna Stern du Wall Street Journal sur Twitter, ajoutant que les murs du jardin clos d’Apple deviendront encore plus hauts lors de l’événement.

Stern répondait à son précédent message sur Twitter lié à sa chronique du Wall Street Journal, où elle aborde le concept de jardin clos dans la technologie et comment il s’applique à Apple.

Essentiellement, Stern explique que la combinaison de matériel, de logiciels et de services d’Apple aide Apple à verrouiller les clients. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose et d’autres entreprises technologiques ont mis en place des stratégies similaires. Qu’ils fonctionnent aussi bien que ceux d’Apple est une autre affaire. Stern souligne que la façon dont les appareils Apple fonctionnent ensemble est sans précédent dans l’industrie, car aucune autre entreprise n’a atteint les mêmes performances. Ce serait une bonne raison pour quiconque d’apprécier ce que le jardin clos a à offrir, bien que Stern souligne que l’écosystème d’Apple pourrait nuire à la concurrence. C’est un argument qui revient plus fréquemment ces derniers temps, notamment grâce au procès Epic contre Apple.

Stern n’offre aucune précision concernant les grandes mises à jour qu’Apple a prévues pour la WWDC 2021, mais les quatre services qu’elle a énumérés ne sont pas de grandes surprises. Les fuites précédentes nous ont dit de nous attendre à des mises à jour majeures d’iMessage et de la santé. Ce sont des produits logiciels Apple de base et nous aurions anticipé des mises à jour même sans ces fuites.

Les mises à jour de Safari et d’Apple Maps ne sont pas non plus surprenantes. Apple est à la traîne de Google dans les deux cas et la société a essayé d’améliorer son navigateur Internet et son application de navigation au fil des ans. Safari a été une bien meilleure alternative à Chrome ces dernières années, en particulier en ce qui concerne la confidentialité des utilisateurs. Bien sûr, Chrome reste le navigateur le plus populaire au monde.

Les « grandes mises à jour » à venir pour iMessage, Health, Safari et Apple Maps ne profiteront pas uniquement aux utilisateurs d’iPhone, car ces services et applications sont disponibles sur les systèmes d’exploitation et les appareils Apple.

Des fuites distinctes au cours des dernières semaines ont également indiqué qu’Apple prévoyait des modifications des notifications sur iOS 15, un nouvel écran d’accueil pour iPad et des fonctionnalités de confidentialité supplémentaires. Apple a déjà annoncé il y a quelques semaines quelques mises à jour majeures sur l’accessibilité, qui auraient pu facilement faire partie d’un segment de la WWDC lundi.

La keynote d’Apple pour la WWDC 2021 commencera à être diffusée à 10 h 00 HAP (13 h 00 HNE) lundi, et elle peut être diffusée en direct sur ce lien.

