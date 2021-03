Les quatre plus grands DApp NFT génèrent un volume quotidien de 10 millions de dollars

L’enthousiasme entourant les NFT ne montre aucun signe de ralentissement, les quatre principales applications NFT décentralisées générant plus de 10 millions de dollars en volume quotidien.

Selon l’agrégateur de données d’application décentralisé DappRadar, NBA Top Shot, CryptoPunks, Mooncats et Sorare ont représenté plus de 10,57 millions de dollars de ventes secondaires de NFT au cours des dernières 24 heures.

Cependant, les volumes globaux de NFT DApp sont dominés par les quatre premiers, le volume quotidien combiné des 10 plus grands DApps équivalant à 12,27 millions de dollars.

Le marché secondaire de NBA Top Shot est le NFT DApp dominant à tous égards, avec 30 944 traders ayant conduit 30 372 transactions d’une valeur de 4,62 millions de dollars au cours des dernières 24 heures.

Alors que le projet NFT pionnier CryptoPunks se classe deuxième en volume avec 4,28 millions de dollars, il est mal classé par les traders et le nombre de transactions – avec 85 utilisateurs exécutant 69 transactions aujourd’hui. De même, les objets de collection Mooncats récemment exhumés DApp se classe troisième en volume quotidien avec 1,02 million de dollars, mais septième pour les utilisateurs avec 500 et huitième pour le nombre total de transactions avec 530.

Le jeu de football fantastique Sorare occupe la quatrième place en termes de volume d’échanges avec 881700 $. La plateforme se classe également deuxième par les traers avec 1 978 et troisième par activité avec 2 544 transactions exécutées au cours des dernières 24 heures.

Le jeu basé sur WAX Alien Worlds est également populaire auprès des utilisateurs, se classant deuxième avec 1172 commerçants et troisième par activité avec 3705 transactions par jour. Le marché de l’art numérique et des objets de collection Rarible occupe également une place de choix, se classant cinquième en volume avec 530 000 $, quatrième par les utilisateurs avec 1062 et cinquième par transactions avec 987.

Les données montrent que les objets de collection sportifs gagnent en popularité, les 32 894 utilisateurs de Top Shot et Sorare ayant généré 5,3 millions de dollars d’échanges au cours des dernières 24 heures.

Le 14 mars, Sorare a annoncé qu’une NFT unique en son genre représentant le joueur vedette Cristiano Ronaldo de la Juventus FC avait échangé des mains pour près de 290 000 $, établissant un nouveau record pour la valeur d’un seul jeton vendu sur la plateforme.

La vente a également battu la précédente vente record de NFT de NBA Top Shot, avec un jeton illustrant les faits saillants des Los Angeles Lakers. James Lebron vendu pour 208 000 $ le 23 février. Cependant, un collectionneur de Top Shot a récemment refusé une offre de 1 million de dollars pour un jeton célébrant Zion Williamson des Pélicans de la Nouvelle-Orléans.