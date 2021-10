Les quatre premiers s’affrontent lors du coup d’envoi de samedi en Premier League

Les quatre meilleurs poursuivants Leicester et Arsenal s’affrontent samedi lors du coup d’envoi de la Premier League.

Les deux équipes ne sont séparées que par la différence de buts et ont connu des rebondissements impressionnants ces dernières semaines.

Leicester accueille Arsenal ce week-end

Leicester a battu Brentford dimanche dernier tandis qu’Arsenal a battu Aston Villa.

Les Gunners ont remporté une victoire 3-1 lors de son match la saison dernière après des buts de David Luiz, Alexandre Lacazette et Nicolas Pepe.

Tous deux auront hâte de maintenir leur bonne forme samedi midi et de continuer à grimper dans le classement.

Leicester v Arsenal: commentaire talkSPORT

Ce choc de Premier League débutera à 12h30 le samedi 30 octobre.

La couverture complète du King Power sera exclusivement en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 11h.

Reshmin Chowdhury sera votre hôte et les commentaires proviendront de Clive Tyldesley et de l’ancien ailier anglais Trevor Sinclair.

Leicester de Brendan Rodgers a battu Brentford le week-end dernier Leicester contre Arsenal: nouvelles de l’équipe

Wilfred Ndidi reste sur la touche avec un problème aux ischio-jambiers tandis que Marc Albrighton n’est pas encore prêt à revenir.

James Justin et Wesley Fofana sont des absents de longue date.

Patson Daka pousse pour un départ suite à sa forme impressionnante récemment.

Arsenal a de nombreux problèmes à régler.

Ben White, Kieran Tierney, Martin Odegaard et Pablo Mari sont tous dubitatifs et auront besoin de tests tardifs.

Granit Xhaka reste absent avec son problème au genou.

Arteta était tout sourire après la dernière victoire d’Arsenal Leicester contre Arsenal: faits du match Après une série de 22 matchs sans victoire contre Arsenal en Premier League entre 1995 et 2018, Leicester a remporté quatre de ses sept derniers contre les Gunners dans la compétition (D1 L2) .Arsenal a gagné deux fois à l’extérieur contre Leicester la saison dernière – 2-0 en Coupe de la Ligue et 3-1 en Premier League. Ils n’ont pas remporté trois matchs consécutifs à l’extérieur contre les Foxes dans toutes les compétitions depuis septembre 1925. Leicester a remporté ses deux derniers matchs de Premier League, battant Manchester United et Brentford, et recherche trois victoires consécutives en championnat pour la première fois depuis sa victoire. trois premiers matchs en 2021 contre Newcastle, Southampton et Chelsea. Après avoir perdu des matchs consécutifs à l’extérieur de Premier League début février (vs Wolves et Aston Villa), Arsenal n’a depuis perdu que deux de ses 11 matchs de championnat sur la route (W6 D3) . Cependant, Arsenal n’a remporté qu’un seul de ses 12 derniers matches de Premier League à l’extérieur un samedi qui a débuté avant 13 heures (D5 L6), battant Fulham 3-0 sur MD1 la saison dernière. Arsenal n’a marqué qu’un seul but lors de ses quatre Premier League. matchs à l’extérieur jusqu’à présent cette saison, avec seulement Norwich (6) ayant moins de tentatives cadrées sur la route que les Gunners (9). L’attaquant de Leicester Jamie Vardy a marqué plus de buts en Premier League contre Arsenal que contre toute autre équipe de la compétition (11). En fait, seul Wayne Rooney (12) a marqué plus contre les Gunners dans la compétition que Vardy. Quatre des cinq victoires en championnat de Brendan Rodgers contre Arsenal ont eu lieu à domicile, gagnant une fois avec Swansea, une fois avec Liverpool et trois fois avec le courant club Leicester. Bien qu’il n’ait joué que 84 minutes en Premier League cette saison – le tout en tant que remplaçant – Patson Daka a été directement impliqué dans deux buts pour Leicester (un but, une passe décisive), marquant lors de sa seule apparition au King Power Stadium. Les deux seuls joueurs des Foxes à avoir marqué lors de leurs deux premières apparitions à domicile en Premier League pour le club sont Julian Joachim (1994 à Filbert Street) et Leonardo Ulloa (2014). Deux des quatre joueurs âgés de 21 ans ou moins pour créer plus de 10 occasions en la Premier League est le duo d’Arsenal Emile Smith Rowe (13) et Bukayo Saka (14), avec Smith Rowe assistant dans deux de ses quatre dernières apparitions en Premier League. Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal a été impliqué dans cinq buts lors de ses six derniers Premier League. apparitions (4 buts, 1 passe décisive). Cependant, tout cela a eu lieu lors de matchs à domicile, son dernier but à l’extérieur des Émirats étant à Newcastle en mai.