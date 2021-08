Les quatre sections du Barça rugissent à nouveau

15/08/2021 à 20h29 CEST

Dans un club qui traverse une situation économique difficile avec une première équipe de football qui vient de remporter une Copa del Rey, les sections professionnelles ont contribué dix titres avec les Champions de handball comme moment culminant.

Le basket a contribué à la Ligue Endesa et à la Coupe du Roi, le handball a tout gagné (Ligue, Coupe Asobal, Super Coupe, Coupe du Roi et 10e Ligue des Champions), le roller hockey a remporté la Ligue OK et la Super Coupe, et futsal a remporté le championnat en plus de la Ligue des Champions et de la Coupe du Roi (reporté de l’année précédente). De plus, la Supercoupe catalane de handball et la Ligue catalane de hockey ont « chuté ».

Hockey lève-tôt

La section la plus ancienne et la plus longue a été le roller hockey, qui est revenu le lundi 2 août avec les tests médicaux pertinents et le lendemain, il a déjà chaussé ses patins avec la première séance d’entraînement au Pavelló del Camp del Ferro (Sant Andreu) car les Palaos étaient inactifs en raison de problèmes logistiques.

Aux commandes d’Edu Castro pour la cinquième année consécutive et avec la perte très importante du légendaire argentin Pablo Álvarez, l’équipe du Barça aura un joueur de moins dans l’effectif. De plus, Sergi Llorca continue de se remettre d’une blessure et se joint petit à petit.

Avec les jeunes Kyllian Gil, Manel Hernández, Oriol Llenas et David Vílchez, le Barca effectué un séjour à Encamp du 8 au 13 août et il s’entraîne déjà à Barcelone pour un stage dans lequel il aura à nouveau la Ligue européenne comme grand objectif après trois campagnes de sécheresse.

Edu Castro affronte sa cinquième saison consécutive sur le banc

Handball, ce lundi

La deuxième section à démarrer sera le handball ce lundi sous les ordres du nouvel entraîneur Antonio Carlos Ortega avec les tests médicaux et l’entraînement à la Ciutat Esportiva jusqu’au 20 août avec toutes les troupes, y compris les Olympiens et un Aitor Ariño qui affronte la dernière phase de convalescence de sa blessure).

Ce lundi, premier jour « post Entrerríos » au Barça de handball

Le déca-champion d’Europe effectuera un séjour à Encamp du 20 au 24 août avec un effectif très renouvelé. Le « génie » Raúl Entrerríos (nouvel entraîneur des jeunes et coordinateur de base), Cédric Sorhaindo, Aron Palmarsson, Kevin Möller, Casper Mortensen, Jure Dolenec et Àlex Pascual) est parti, tandis que Melvyn Richardson, Ángel Fernández, Leo Maciel sont arrivés Y un Ali Zein qui sera KO pendant quatre semaines pour la fracture du deuxième métacarpe de la main droite qui s’est produit aux Jeux de Tokyo.

Le Barça de Saras

Deux mois et deux jours après avoir dépassé le Real Madrid en finale de championnat, le Barca retour au travail demain sur un deuxième « projet Jasikevicius » cela commence par le difficile objectif d’améliorer une “première” dans laquelle il a été finaliste de l’Euroligue et a soulevé la Ligue et la Coupe du Roi.

Jasikevicius veut célébrer plus de titres sur le banc du Barça

Il le fera avec de nouvelles fonctionnalités et avec moins d’argent. Les défaites de Thomas Heurtel (mi-année), Leo Westermann, Leandro Bolmaro, Víctor Claver, Adam Hanga et Artem Pustovyi sont couvertes par le centre turc Sertac Sanli, le meneur argentin Nicolás Laprovittola et le garde-garde lituanien Rokas Jokubaitis après leur performances remarquables en NBA Summer League avec les Knicks. Manque encore un ‘trois’ et attend la décision finale de Pau Gasol.

Futsal, le dernier

Le différend de la Coupe du monde de Lituanie en septembre avec sept Catalans (Dídac, Adolfo et Ortiz avec l’Espagne. Ferrao, Dyego et Pito avec le Brésil, et André Coelho avec le Portugal) marque la pré-saison pour un Barça qui débutera l’ère Jesús Velasco le lundi 23 août avec des tests médicaux et des premiers entraînements . . .

Jesús Velasco vient de terminer la préparation de la pré-saison pendant une semaine

L’entraîneur de Tolède n’a que Esquerdinha, Marcenio, Feixas, Povill, Matheus et Le grand capitaine, un Sergio Lozano qui est presque remis de sa grave blessure au genou. Aicardo, Joselito, Ximbinha et Daniel Shiraishi sont partis, tandis que la star brésilienne Pito et l’international espagnol Carlos Ortiz sont arrivés.