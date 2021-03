Hyperthermie, myalgie, congestion nasale et rhinolalie. Ces quatre symptômes sont les meilleurs prédicteurs de savoir si un test PCR sera positif pour Covid-19, selon une étude récente.

Tel que collecté Rédaction médicale, l’étude a été réalisée par des chercheurs du Université Ivano-Frankivsk (Ukraine) et ils l’ont publié sur la plateforme medRxiv.

Selon cette recherche, la fièvre (hyperthermie), les douleurs musculaires (myalgie) et la congestion nasale sont «des symptômes clés pour un pronostic Covid-19 léger». Et si l’évaluation est faite par un médecin, si ces symptômes on ajoute la rhinolalie (parlant d’une voix nasale), cela devient le symptôme clé.

Les chercheurs ont analysé les patients entre 18 et 72 ans avec suspicion de Covid-19 léger. Tous les symptômes ont été évalués à l’aide d’une échelle à 4 points. De leur côté, les patients ont auto-évalué les symptômes cliniques à l’aide d’une échelle visuelle analogique (EVA) à dix points. Par la suite, tous les patients inscrits ont subi une PCR pour confirmer le diagnostic de Covid-19.

Sur les 120 patients analysés, le diagnostic de Covid-19 léger a été confirmé chez 96 patients et il a été exclu chez 24. « Lors de l’évaluation des symptômes par un médecin selon l’analyse de corrélation, hyperthermie, myalgie, congestion nasale et rhinolalie une valeur prédictive positive a été atteinte avec un niveau de signification supérieur à 0,6 », affirment les auteurs de l’étude.

Et « lorsque les patients ont détecté de la fièvre, des myalgies et une congestion nasale, ils ont obtenu une précision diagnostique avec un niveau de signification supérieur à 0,5« , expliquent les auteurs.

Mais tout comme il y a certains symptômes, il y en a d’autres avec lesquels le contraire se produit avec d’autres. Voici les nez qui coule, toux et maux de gorge. « Ils n’ont pratiquement aucune valeur prédictive pour poser un diagnostic clinique de Covid-19 léger », indique l’étude.