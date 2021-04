Les quatre techniques qui aident les femmes à avoir des relations sexuelles plus agréables ⋆ .

Une étude a donné des noms aux techniques utilisées par les femmes pour avoir de meilleures relations sexuelles (Photo: . / iStockphoto)

Voulez-vous avoir un meilleur sexe?

La clé n’est pas seulement de savoir ce que vous aimez, mais aussi de le communiquer à un partenaire.

Bien sûr, vous pouvez montrer, plutôt que dire, mais parfois vous voulez juste que la personne avec laquelle vous avez des relations sexuelles sache que ce qui fonctionne vraiment pour vous, c’est de toucher cet endroit particulier de cette manière sous cet angle très spécifique.

Ainsi, une sténographie peut être utile – ainsi que quelques idées sur les techniques qui ont tendance à faire du charme.

Cette nouvelle étude de l’École de médecine de l’Université de l’Indiana et OMGYES offre les deux.

Les chercheurs ont recueilli des informations auprès de 4 270 femmes du monde entier et ont analysé ces données pour voir s’il existait des tendances. Ensuite, ils ont interrogé 3 017 femmes américaines, âgées de 18 à 93 ans, pour plus d’informations.

Grâce à cela, ils ont découvert quatre techniques spécifiques que les femmes utilisent pour augmenter le plaisir de la pénétration vaginale.

«Pour la première fois, nous disposons de données scientifiques détaillées pour comprendre les différentes façons dont les femmes éprouvent plus de plaisir avec la pénétration vaginale», a déclaré le Dr Devon Hensel. “Ces informations peuvent nous aider à construire un vocabulaire pour décrire le plaisir féminin qui n’existe pas actuellement.”

Le Dr von Hippel explique en outre pourquoi ces résultats sont importants, en commentant: «Quand quelque chose n’a même pas de nom, il est littéralement indescriptible.

«Jusqu’à présent, il n’y avait pas de mots pour décrire les façons spécifiques dont les femmes améliorent leur plaisir.

“ En donnant des noms à ces techniques courantes et en montrant comment elles peuvent être efficaces, nous espérons que les femmes seront habilitées à explorer ce qu’elles aiment et à défendre ce qu’elles veulent, dans et en dehors de la chambre à coucher. ”

Cela nous semble bien. Alors, êtes-vous prêt à décomposer ces quatre techniques?

Balancement

L’étude a révélé que 76,4% des femmes rendent la pénétration plus agréable en balançant la base d’un pénis ou d’un jouet sexuel pour qu’il frotte constamment contre le clitoris pendant la pénétration, restant complètement à l’intérieur du vagin plutôt que de pénétrer à l’intérieur et à l’extérieur.

C’est un excellent moyen d’augmenter le plaisir car il se concentre sur la stimulation clitoridienne – essentiel si l’on considère que la majorité des personnes ayant un vagin ne peuvent pas avoir d’orgasme par pénétration seule.

Pêche à la ligne

87,5% des femmes éprouvent plus de plaisir lors de la pénétration en inclinant, ce qui implique de faire pivoter, soulever ou abaisser le bassin / les hanches pendant la pénétration pour ajuster l’endroit à l’intérieur du vagin où le jouet ou le pénis se frotte et ce que l’on ressent.

Cela peut nécessiter quelques expériences pour déterminer quel angle vous convient le mieux. Sortez ces rapporteurs.

Appairage

Cela signifie essentiellement que vous ne laissez pas votre plaisir entièrement à votre partenaire, mais que vous vous impliquez manuellement.

69,7% des femmes trouvent la pénétration plus agréable lors de l’appariement, où une femme elle-même (couple en solo) ou son partenaire (couple en couple) se penche pour stimuler le clitoris avec un doigt ou un jouet sexuel en même temps que le vagin est pénétré.

Peu profond

Il ne s’agit pas uniquement d’aller plus loin.

La recherche a révélé que 83,8% des femmes jouissaient plus souvent ou augmentaient leur plaisir grâce à un toucher superficiel, c’est-à-dire un toucher pénétrant juste à l’intérieur de l’entrée du vagin avec un doigt, un jouet sexuel, un bout de pénis, une langue ou des lèvres.

