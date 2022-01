Les Queens arrivent en studio dans la vidéo « Lady Z Strikes Back (Can’t Stop You) »

Les reines ont sorti un clip pour « Lady Z Strikes Back (Can’t Stop You) », mettant en vedette le nouveau membre de la distribution de Queens Remy Ma. Remy Ma aura un rôle récurrent dans la série.

La vidéo montre le groupe dans la vidéo, posant des barres féroces et hochant la tête tandis que chaque membre présente ses lignes les plus fortes.

La nouvelle série ABC met en vedette Eve, Naturi Naughton, Nadine Velazquez et Brandy en tant que quatre légendes du hip-hop des années 90, maintenant dans la quarantaine, qui se réunissent pour avoir une chance de retrouver leur renommée.

Créée par Zahir McGee, toute la musique originale du Queens est interprétée par les stars de la série sous la direction du producteur de musique exécutif Swizz Beatz. Branchez-vous tous les mardis à 10/9C sur ABC pour voir les performances complètes.

De retour en novembre, le groupe a laissé tomber « Girls Gonna Run That », et a effectué une bataille de rap qui a attiré l’attention. « L’amour est un crime merveilleux et je suis heureux de pécher / Regardez la vie dans les yeux de Dieu et imaginez que c’est lui / Marchez sur les nuages, sautez par-dessus la lune, soyez une étoile / Tellement fière de ma création comme vous êtes belle. Brandy rappe sur l’intro de « Girls Gonna Run That ».

Les deux ont ensuite fait du freestyle sur « Woah » de Black Rob avant de passer à « Oh Boy » de Julez Santana et Cam’Ron et ont atteint le sommet sur « Quiet Storm » de Mobb Deep et Lil Kim.

Le visuel partagé pour la piste présente des clips de la série pointant vers le lien narratif de la chanson avec l’histoire. Plus tard, il montre les quatre femmes dans le studio d’enregistrement en train de parcourir leurs couplets et de se mettre en avant.

La musique dans Queen vole constamment la vedette. Swizz Beatz a évoqué le talent en déclarant: « Voir ces reines se réunir dans l’unité est incroyable en 2021. Ce spectacle est spécial à bien des égards pour moi et c’est un honneur d’être le producteur de musique exécutif. »

Achetez ou diffusez « Lady Z Strikes Back (Can’t Stop You) ».