Les questions antitrust devraient être abordées dans l’appel d’aujourd’hui – analyste

Un analyste a suggéré que les problèmes antitrust constituent la plus grande menace pour AAPL et que les dirigeants de l’entreprise devraient présenter des plans pour résoudre le problème lors de l’appel aux résultats d’aujourd’hui.

Nous nous attendons à entendre de bonnes nouvelles aujourd’hui, le consensus de Wall Street anticipant un chiffre d’affaires de 72,93 millions de dollars pour le trimestre, ce qui serait considérablement en hausse par rapport au même trimestre de l’année dernière…

Le Yahoo! Le bilan financier de 25 analystes montre que même les plus pessimistes d’entre eux s’attendent à une croissance substantielle des revenus. L’estimation basse est de 65,68 milliards de dollars, tandis que l’estimation haute est de 77,15 milliards de dollars. Sur les 28 analystes qui ont fourni une prévision de bénéfice par action, le chiffre consensuel est de 1 $, soit près de 50 % de plus que l’an dernier.

Cependant, les eaux pourraient être plus agitées sur le front antitrust, et . rapporte que certains investisseurs s’attendront à entendre ce qu’Apple prévoit de faire pour minimiser les menaces pesant sur son modèle commercial.

Certains investisseurs écouteront la stratégie de l’entreprise pour éloigner les ennemis antitrust. L’entreprise de services fait face à des poursuites judiciaires, à un examen réglementaire, notamment de la part d’un ministère américain de la Justice habilité, et à une série de lois en instance aux États-Unis et en Europe pour réduire ses commissions sur les applications et apporter d’autres modifications. “Nous pensons que l’action du gouvernement (via les lois antitrust, le décret et la législation) représente le plus grand risque pour les actions d’Apple”, a écrit Tom Forte, analyste chez DA Davidson & Co, dans une note aux clients, ajoutant qu’il espérait que les dirigeants d’Apple aborderait les risques lors de l’appel des résultats de la société mardi […] Apple court également le risque que le ministère américain de la Justice interdise à Google d’Alphabet Inc de payer pour être le moteur de recherche par défaut sur l’iPhone, a écrit Angelo Zino de CFRA Research dans une note de recherche la semaine dernière. Les responsables du ministère de la Justice ont cité des estimations selon lesquelles Google verse à Apple 8 à 12 milliards de dollars par an.

Jusqu’à présent, Apple a discrètement apporté des changements destinés à résoudre certains des problèmes antitrust auxquels il est confronté, dont le plus important était de réduire de moitié son taux de commission de 30 % pour 98 % des développeurs.

Cependant, beaucoup pensent qu’il devra faire plus, d’autant plus que la ligne de l’entreprise sur la confidentialité et la sécurité est de plus en plus surveillée. J’ai longtemps soutenu qu’il vaudrait mieux pour Apple d’apporter d’autres modifications volontaires plutôt que d’attendre qu’il soit légalement obligé de le faire.

Apple doit annoncer ses résultats fiscaux du T3/calendrier du T2 à 13h30 HAP/16h30 HAE, avec son appel de résultats commençant à 14h00 HAP/17h00 HAE.

