Les questions auxquelles le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, est confronté après la dernière défaite

in

Manchester United panse ses plaies après une semaine éprouvante à Old Trafford. Les Red Devils ont suivi leur sortie de la Capital One Cup par West Ham United avec une autre défaite à domicile, cette fois aux mains d’Aston Villa en Premier League.

Ces défaites consécutives à domicile ont laissé le manager Ole Gunnar Solskjaer avec beaucoup de réflexion à faire alors que le Norweigan cherche à arrêter une série de trois défaites lors des quatre derniers matches de son équipe. La sonnette d’alarme continuera de sonner autour d’Old Trafford jusqu’à mercredi soir, lorsque United accueillera Villarreal en Ligue des champions dans le besoin désespéré d’un résultat positif après avoir perdu lors de leur match d’ouverture de la compétition.

Les questions clés auxquelles Manchester United est confronté après une semaine de répit à Old Trafford

Comment les Red Devils vont-ils rebondir après les défaites en Coupe et en Ligue ?

Une équipe de Manchester United bien changée s’est effondrée sur une défaite 1-0 contre West Ham plus tôt dans la semaine, sortant de la Coupe Carabao au troisième tour.

Les sourcils ont été soulevés non seulement par le résultat mais par la manière de la performance. Les Hammers de David Moyes ont également formé une équipe de deuxième rang pour le match, et leurs hôtes auraient dû avoir suffisamment de qualité pour les décomposer devant 72 000 fans à Old Trafford.

Mis à part un fort cri de pénalité en première mi-temps, les hommes de Solskjaer ont à peine pu mettre le doigt sur leurs visiteurs tout au long, et une route vers l’argenterie a été fermée pour le joueur de 48 ans avant même que son équipe ne s’y dirige. .

En tant que tel, l’affrontement de ce week-end avec Aston Villa a été considéré comme l’occasion idéale pour les Red Devils de rebondir et de maintenir leur forte forme en Premier League. Après avoir reposé tous ses joueurs clés pour le match de samedi – et parlé de la préparation de son équipe dans la préparation du coup d’envoi – une autre défaite 1-0 n’était pas dans le script pour Solskjaer.

Avec si peu de temps avant le prochain match crucial, la façon dont son équipe rebondira sera donc cruciale pour un manager qui se retrouve désormais sous pression. Les détracteurs de Solskjaer ont utilisé cette semaine comme preuve pour affirmer qu’il n’était pas l’homme qu’il fallait pour diriger cette équipe vers l’argenterie dans les compétitions de coupe et qu’il les avait poussés aussi loin qu’il le pouvait dans la ligue. Les semaines à venir révéleront beaucoup de choses quant à savoir s’ils ont raison.

Qui est en devoir de pénalité ?

Le sujet des tirs au but a été un sujet brûlant autour d’Old Trafford au début de la campagne, d’autant plus que Solskjaer a clairement le sentiment que son équipe n’en reçoit pas suffisamment.

Avant d’affronter Aston Villa, le patron de United a même suggéré que les commentaires de son homologue de Liverpool, Jurgen Klopp, la saison dernière, étaient un facteur important expliquant pourquoi le Theatre of Dreams n’avait jusqu’à présent pas pu savoir si Bruno Fernandes était resté en poste pendant son côté.

Dans les dernières étapes de la défaite de samedi, ils pensaient avoir leur réponse à la suite d’un handball du buteur de Villa Kortney Hause. C’est jusqu’à ce que Fernandes ait infligé son penalty au-dessus de la barre transversale et n’ait pas réussi à sauver un point qui aurait été extrêmement dur pour l’équipe gagnante.

En conséquence, le débat a continué de faire rage sur la question de savoir si le milieu de terrain portugais – avec son compatriote Cristiano Ronaldo en attente dans les coulisses – tirera à nouveau un penalty cette saison.

Ce débat intervient malgré le record par ailleurs exemplaire de Fernandes sur 12 mètres. Le joueur de 27 ans détient un taux de réussite en carrière de plus de 90 pour cent lorsqu’il s’agit de convertir des tirs au but. Ronaldo, quant à lui, marque en moyenne deux échecs pour dix pénalités qu’il encaisse dans le football de club et international.

Manchester United peut-il dépasser tardivement Villarreal ?

Si Manchester United ne parvient pas à battre ses adversaires espagnols Villarreal à Old Trafford, la pression sur Solskjaer augmentera à des niveaux brûlants, comme il n’en a pas encore fait l’expérience depuis qu’il a pris son poste de manière permanente en mars 2019.

Après que la formation suisse des Young Boys ait choqué ses illustres adversaires lors de la première journée de la Ligue des champions, United doit trouver un moyen de prendre trois points contre les hommes d’Unai Emery.

Le match est une répétition de la finale de la Ligue Europa de la saison dernière, que l’équipe espagnole a remportée aux tirs au but après une rencontre largement terne à Gdansk.

Les équipes anglaises luttent généralement contre l’opposition espagnole en Europe. Sur les cinq dernières finales disputées par des équipes des deux pays, une seule a été remportée par une équipe anglaise.

Certes, le match de mercredi n’est pas une finale de coupe. Mais, en termes d’importance pour Solskjaer à la suite des événements de la semaine dernière, cela peut en avoir l’air.

Photo principale

Intégrer à partir de .