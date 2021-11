Les questions brûlantes du calendrier de la semaine 10 de la NFL incluent Cam, OBJ, Mike White, Patriots-Browns

Nous terminons la seconde moitié de la saison lors de la semaine 10 et faisons face à une semaine incroyable autour de la NFL. Odell Beckham Jr. a choisi Los Angeles, les Panthers ont re-signé Cam Newton, et à en juger par le Thursday Night Football où les Ravens ont perdu contre Miami – nous n’avons toujours aucune idée de ce qui constitue une bonne équipe en 2021.

Cette semaine est moins consacrée aux questions générales et plus aux détails qui peuvent aider à décider du sprint jusqu’à l’arrivée.

Cam Newton jouera-t-il cette semaine ?

Il est très peu probable que Newton s’habille pour les Panthers ce week-end après avoir été signé seulement jeudi, mais la Caroline n’exclut pas entièrement cette possibilité.

La question du jeu de Newton est fascinante alors que les Panthers regardent leur plus grand test de la saison contre les Cardinals de l’Arizona. Ne vous méprenez pas, Carolina perdra celui-ci, mais la possibilité de revoir un Panthers dirigé par Newton est tout simplement trop intrigante.

À ce stade, il est tout à fait juste d’annuler une chance de se qualifier pour les séries éliminatoires pour la Caroline, mais si Newton joue, et à tout hasard, il prospère, nous pourrions assister à l’une des clôtures les plus dramatiques de la saison de l’histoire de l’équipe.

À quoi ressemblera Odell Beckham Jr. dans Monday Night Football ?

Bien qu’il semble hautement improbable que Newton joue pour la Caroline, à Los Angeles, tout indique qu’Odell Beckham Jr. jouera le Monday Night Football contre les 49ers.

Les Rams ont fait tapis cette saison, un peu comme l’approche de Tampa Bay il y a un an. Il ne fait aucun doute que l’ajout d’une arme comme OBJ est un gros coup de pouce, mais qu’obtiennent-ils exactement ? Pour être honnête, aucun de nous ne le sait. Beckham Jr. a été blessé pendant une grande partie de 2020 et sans motivation jusqu’à présent en 2021. C’est ce qui rend cela si intriguant.

Si OBJ intensifie et a un jeu de tueur, il serait peut-être temps de cimenter les Rams sont les favoris du Super Bowl, et pas seulement l’une des « très bonnes équipes qui pourraient faire le Super Bowl ».

Comment Mike White fera-t-il face à sa plus grande épreuve ?

La situation du quart-arrière à New York est l’une des plus fascinantes de mémoire récente. Ici, vous avez un choix global n ° 2 très vanté de Zach Wilson, qui échoue systématiquement à chaque départ, puis se blesse,

Au lieu que la saison soit un lavage et que tout le monde joue pour 2022, les Jets trouvent en quelque sorte la foudre en Mike White, qui fait soudainement parler de la NFL. Les ramifications du succès soutenu des Blancs auront des répercussions dans la ligue. Une grosse performance contre les Bills pourrait continuer à créer une situation peu enviable où New York doit décider entre les joueurs en qui ils croyaient lors du repêchage de la NFL et quelqu’un qui était un corps chaud remplissant une place sur la liste.

Ce que nous savons, c’est que la fièvre de Mike White s’est propagée, et à chaque point de vue, les Bills devraient le démanteler. S’ils ne le font pas, eh bien, nous allons avoir quelques semaines folles.

Les Patriots ou les Browns vont-ils s’affirmer ?

Nous avons officiellement atteint la saison des séries éliminatoires, et les Patriots et les Browns se retrouvent tous deux sur la bulle du champ élargi en 2021. Tous deux avec une fiche de 5-4, ces équipes avaient des attentes très différentes pour commencer la saison.

La sagesse dominante disait que les Browns allaient être bons et pousseraient soit à remporter l’AFC North, soit à obtenir une place pour la Wild Card. Cependant, cela n’a pas exactement joué. Les Browns ont étrangement abandonné certains matchs qui semblaient être des victoires faciles, tout en en remportant d’autres qui semblaient hors de portée. Leur domination de la semaine 9 sur les Bengals a incité les gens à regarder de plus près – et maintenant on a l’impression que l’équipe joue un rôle.

Pendant ce temps, en Nouvelle-Angleterre, il n’y avait aucune attente pour les Patriots. Commençant la saison dans une division avec les Bills dominants et les Dolphins en plein essor, il n’y avait aucune croyance qu’ils feraient les séries éliminatoires dans une année de reconstruction. Cependant, la baisse du jeu à Miami, associée à l’émergence de Mac Jones, a poussé la Nouvelle-Angleterre dans la conversation, et maintenant on a vraiment l’impression que l’élan est à nouveau du côté de Bill Belichick.

Cela dit, les deux équipes ont désespérément besoin d’une victoire pour rester dans la course. Dans les séries éliminatoires qui ont commencé aujourd’hui, les Patriots seraient présents et les Browns seraient éliminés en fonction du bris d’égalité – montrant à quel point la marge est étroite. Il reste beaucoup de football en 2021, mais il semble que la saison pourrait dépendre de la semaine 10 pour les deux équipes.