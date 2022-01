Les questions sur Cristiano Ronaldo augmentent alors qu’il dirige Man United vers une défaite décevante – Man United News And Transfer News

La triste défaite 1-0 à domicile de Manchester United contre les Wolves hier peut être attribuée à un certain nombre de choses.

Selon les meilleurs journalistes de football du pays, le manager par intérim Ralf Rangnick n’a jusqu’à présent pas réussi à mettre en œuvre le système cohérent qu’il avait promis lors de sa nomination à la suite du limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer.

Son étrange décision de remplacer Mason Greenwood a également été considérée comme un problème.

Les journalistes pointent également du doigt les joueurs, qui continuent de frustrer et de décevoir les fans et les managers consécutifs.

Ces problèmes ont été discutés dans nos articles précédents ce matin, mais il y avait un autre thème commun qui était partagé par la plupart des rapports d’après-match : l’effet Cristiano Ronaldo.

Adam Crafton, de l’Athletic, écrit: «Ronaldo, capitaine de la nuit mais encore une fois anonyme, déçu et il était étrange d’entendre Rangnick dire que c’était un choix entre Greenwood et Cavani pour être remplacé à l’heure.

« Même le supporter de Ronaldo le plus dévoué pourrait être pardonné de se demander en ce moment si la présence de Ronaldo dans l’équipe apporte autant qu’elle peut en retirer à l’effort collectif de United. »

Henry Winter du Times estime que « Ronald doit être plus positif envers ses coéquipiers ; ses normes sont exceptionnellement élevées, c’est pourquoi il est l’un des plus grands footballeurs de tous les temps, mais il jette un nuage avec ses regards.

« Et Ronaldo n’apporte rien lorsque United est hors de possession, au-delà de quelques têtes dégagées dans les coins des Wolves. »

Jason Burt de The Telegraph n’a pas non plus été impressionné par la légende portugaise. « Sans Maguire, Cristiano Ronaldo était capitaine, pour la première fois pour United depuis mars 2008 – probablement dans l’espoir que cela améliorerait son langage corporel, mais cela ne s’est pas produit », a-t-il déclaré.

« Une fois de plus, il s’est précipité au coup de sifflet final en secouant la tête et si Rangnick a une quelconque autorité, il tuera cela dans l’œuf. »

Dan Marsh du Daily Star a déclaré que «Ronaldo a reçu un énorme vote de confiance de Rangnick après avoir reçu le brassard de capitaine pour l’affrontement contre les Wolves.

« Ronaldo, qui a enfilé le brassard pour United pour la dernière fois en 2008, a été critiqué ces dernières semaines pour un langage corporel douteux.

« Rangnick a soutenu la superstar portugaise à la suite de cette critique – mais c’était une décision qui s’est retournée contre lui.

« Ronaldo a eu du mal à avoir un impact réel dans un match qui, finalement, l’a dépassé. »

En toute justice pour Ronaldo, il a trouvé le fond du filet – seulement pour que le but soit exclu sur une décision de hors-jeu marginal.

Certains pourraient prétendre qu’il est un bouc émissaire en raison de sa réputation, que l’on exige trop de lui. D’un autre côté, il y a peu de discussion avec les journalistes sur le fait qu’il a semblé une figure périphérique pendant la majeure partie du match et n’a pas semblé relever le défi de se voir remettre le brassard.

Reste à savoir s’il sera maintenu en tant que capitaine ou s’il sera maintenu dans l’équipe pour le prochain match de United.