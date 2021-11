Les quêtes secondaires Inazuma de Genshin Impact sont meilleures que le jeu principal

Image : miHoYo

En tant que personne qui appréciait l’histoire principale de Genshin Impact depuis le lancement, je voulais tellement aimer le scénario principal de la région d’Inazuma du jeu. Mais alors qu’il est aux prises avec des thèmes politiques et philosophiques intéressants, il n’a malheureusement pas tout à fait atterri dans l’exécution. Comme je n’avais aucun attachement à la cité-état, j’ai retardé le plus longtemps possible l’accomplissement de ses quêtes secondaires. C’était une erreur. Les quêtes secondaires et les personnages non jouables d’Inazuma font partie des contenus les plus captivants sur le plan émotionnel des dernières mises à jour. Ils sont si bons qu’il semble un peu faux que vous ayez le droit de les ignorer. Ou dans mon cas, remettez-les de côté pendant des mois.

Mettons de côté le fait douloureux : il y avait de sérieux problèmes avec l’intrigue principale. Les motivations de la résistance se sentaient mal à l’aise, Kokomi n’était pas un challenger sérieux du régime tyrannique de Raiden Shogun, et la fin n’a jamais résolu les problèmes qui ont causé la guerre en premier lieu. Je n’ai pas ressenti de lien émotionnel fort avec Inazuma, et je n’étais pas sûr que l’un de ses membres le sentait non plus. La grande majorité des personnages de la région que j’ai rencontrés partaient (ou essayaient de partir) pour une vie meilleure, ayant complètement abandonné leur patrie. Au moment où j’ai terminé la quête du personnage de Raiden Shogun, j’étais convaincu qu’Inazuma était un endroit mortel et sans espoir.

Après avoir terminé plusieurs quêtes secondaires, j’ai réalisé que j’avais tort. Inazuma n’est pas moins éprouvant que les précédentes régions de Mondstadt ou de Liyue. Il vous suffit de rechercher activement les quêtes du monde. Ou vous pouvez lire cet article sur ceux qui m’ont fait le plus mal au cœur.

À travers les brumes

Image : miHoYo

G/O Media peut toucher une commission

Cette série de quêtes sur l’île de Tsurumi aurait dû faire partie de l’intrigue principale, et je suis découragé que ce ne soit pas le cas. Dans ce document, les joueurs enquêtent sur une île brumeuse qui semble être enfermée dans une boucle temporelle. Au centre de tout cela se trouve un jeune garçon fantôme qui semble déterminé à subir un rituel où il sacrifie sa vie au Thunderbird de l’île. Du moins, c’est ainsi que les choses apparaissent de l’extérieur. Croyant que sacrifier sa vie permettrait à ses amis de retourner sur l’île, Ruu se sacrifie pour ses compagnons villageois. C’est un malentendu tragique qui dure depuis mille ans, et seule votre arrivée parvient à briser le cycle.

Contrairement à l’intrigue principale, chaque quête de la chaîne est un rythme émotionnel soigneusement construit qui parvient à s’enrouler parfaitement à la fin. Au début, il vous faut quelques boucles pour comprendre pourquoi vous ne pouvez pas obtenir un objet de quête hors de l’île. Lorsque vous découvrez ce que les villageois ont fait à Ruu, vous essayez d’arrêter la boucle temporelle en détruisant les autels de cérémonie. Cela bouleverse à son tour le garçon, qui estime que vous avez trahi son amitié. Pour regagner la confiance de Ruu, vous devez permettre à l’un des descendants de ses amis de lui parler. Ce n’est qu’alors qu’il est capable de se réconcilier avec le fait que son sacrifice était inutile. Ensuite, vous devez trouver un moyen de l’emmener sur l’île de Seirai, où le Thunderbird a été tué par le dieu d’Inazuma.

L’exécution de la fin est sublime. L’une des cinématiques finales est simple, mais c’est l’un de mes moments préférés dans le jeu. Combien de fois suis-je allé sur l’île de Seirai pour terminer des quêtes quotidiennes ? J’avais vu cette île comme un endroit hostile où je guettais constamment les bandits. Mais ce n’est que pendant « Through the Mists » que j’ai pu apprécier sa beauté à travers la lueur saturée de l’aube. C’était bien plus efficace que tout ce que l’histoire principale de la résistance avait fait, bien que cette dernière semble avoir un budget d’animation plus important.

« Through the Mists » montre que Genshin Impact est à son meilleur lorsqu’il essaie d’exécuter de petites histoires contenues qui n’ont pas à plaire à sa base de joueurs immensément nombreuse. Inazuma n’avait pas besoin d’exagérer sur ses dramatiques. Il fallait juste avoir du cœur.

Rituel de purification sacré Sakura

Image : miHoYo

Cette intrigue fascinante explique l’histoire d’Inazuma avant que le dieu actuel ne prenne la place de sa sœur. Ce n’est pas une série de quêtes parfaite. Certaines quêtes semblent décousues, et je souhaite qu’une partie de l’histoire soit livrée plus tôt afin que je puisse mieux contextualiser les événements. La raison principale pour laquelle cette quête est ici est à cause d’un moment spécifique. Au cours de cette histoire, je cherchais un objet de quête particulier détenu par un esprit tanuki. Je ne l’aimais pas beaucoup. Il avait une personnalité difficile qui m’empêchait de le prendre au sérieux.

Mais à la fin de sa quête, j’ai découvert qu’il attendait toujours que son meilleur ami le retrouve dans leur jeu de cache-cache vieux de 500 ans. Il n’avait aucune idée que son amie avait initié le jeu pour protéger sa vie, et qu’elle était déjà morte il y a toutes ces années. Bien que je pense que c’est un peu fou de ne pas avoir eu l’occasion de lui dire ce qui est arrivé à son ami, j’apprécie que cette quête m’ait marqué bien après l’avoir terminée. Auparavant, j’avais largement trouvé qu’Inazuma était un endroit austère et sans humour. Mais ces histoires personnelles facilitaient la relation avec un pays imprégné de tant d’extrêmes philosophiques et politiques.

Et le kicker à la fin de la quête ? Aie. Vous devrez terminer un combat de boss où vous résolvez des énigmes complexes à la volée tout en essayant d’éviter l’électrocution, mais la fin en vaut la peine.

La bête de mer solitaire

Image : miHoYo

Dans la plupart des quêtes Genshin, vous découvrez des informations sur le passé en parlant aux PNJ. « La bête de mer solitaire » sur l’île de Watasumi ne fait pas exception. Au début, une jeune femme vous parle d’une créature marine qui était la dernière de son espèce, une référence à une baleine réelle qui vocalisait à une fréquence différente des autres de son espèce. « The Solitary Sea-Beast » raconte l’histoire de deux jeunes femmes qui luttent pour trouver leur place sur l’île de Watasumi pour leurs propres raisons personnelles. La quête est une belle exploration de l’ostracisme social et de savoir si quelqu’un est « fait » pour être seul.

Cette quête frappe encore plus fort car les personnages sur lesquels elle se concentre sont clairement étranges. Ils flirtent l’un avec l’autre, le protagoniste abat leur attirance l’un pour l’autre et une femme invite l’autre à rester chez elle pour le long terme. « Certaines personnes sont-elles intrinsèquement censées être seules ? » est une question que je me suis posée de nombreuses fois en existant dans un monde chichet où je serai à jamais une petite minorité. « The Solitary Sea-Beast » s’est soigneusement emballé, utilisant efficacement la tradition du cadre pour résoudre un conflit fondamental dans un PNJ plutôt compliqué.

J’ai préféré pouvoir aider quelques personnages mineurs à atteindre un peu de bonheur plutôt que ce qui s’est passé dans l’intrigue principale. Comme je l’ai mentionné dans un article précédent, je ne pense pas que l’intrigue principale ait résolu les problèmes sous-jacents dans la façon dont un dieu lointain a essayé de régner indirectement à travers une marionnette. Alors que les principales factions sont en paix, il semble presque inévitable qu’elles s’affrontent à nouveau un jour. Mais sauver le béguin d’une femme et les aider à s’unir semble important et significatif. Quand je suis revenu les voir un peu plus tard, une femme m’a donné un plat mal cuit que l’autre avait fait. Malgré leurs apparences simples et leur manque d’importance dans l’intrigue principale, leur histoire a autant défini mes impressions sur l’île de Watasumi que l’armée de résistance.

La quête a également aidé à recadrer ma façon de penser les énigmes difficiles sur les îles. La plupart du temps, je me sens vraiment mal à l’idée de piller les îles de leurs trésors cachés. Contrairement aux énigmes environnementales de certains jeux qui sont présentées lorsque vous « battez » héroïquement les concepteurs des pièges sournois d’une tombe pour voler les morts, résoudre des énigmes sur Watasumi est un processus d’engagement avec la culture locale selon ses propres termes. Un chercheur explique que les énigmes sur l’île de Watasumi font partie d’un rituel établi de longue date de communication avec le défunt. C’était un bon moyen de me faire sentir plus impliqué émotionnellement dans la résolution d’énigmes sur l’île, sans présenter mon personnage comme un pilleur de tombes.

Inazuma est une région fascinante avec des locaux qui ont été en grande partie gaspillés par l’intrigue principale. Mais ses quêtes secondaires montrent que les scénaristes sont tout à fait capables de rendre justice à ses histoires. Nous avons déjà une histoire fascinante sur l’événement Labyrinth Warriors, et j’ai hâte de voir comment les futures mises à jour de contenu ajouteront de meilleures histoires à Inazuma. L’intrigue principale en a grandement besoin.