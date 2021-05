Les qui font leurs débuts dans les charts américains

Le marché américain n’était pas tout à fait prêt pour L’OMS quand ils ont fait leurs débuts d’album avec My Generation à la fin de 1965. La deuxième fois, ils l’ont craqué et ont remporté leur première apparition sur la liste des albums américains le 20 mai 1967. Mais seulement après une sortie retardée et un changement de titre.

La sortie américaine du deuxième LP A Quick One du groupe est survenue cinq mois après le Royaume-Uni. Le label américain de The Who, Decca, a donc décidé qu’il devrait y être renommé pour leur chanson qui grimpait le Hot 100 à l’époque. «Happy Jack» avait été un Top 3 des succès britanniques en janvier, mais n’a pas été inclus dans A Quick One. Cela ne ferait pas l’affaire pour Decca. La société a retiré la seule version de couverture de l’album – un clin d’œil à leur âme et à leurs racines R&B avec Martha Reeves et les Vandellas‘ “Vague De Chaleur” – et l’a remplacé par «Happy Jack», qui deviendrait le premier hit américain du Top 30 pour The Who début juin.

Chansons du boeuf et de la lune

L’album contenait également l’une des chansons les plus appréciées de John Entwistle, «Boris The Spider» (un titre que lui et Pierres qui roulent le bassiste Bill Wyman est venu avec après une soirée). Il y avait deux compositions de Keith Moon: «I Need You», sa toute première chanson pour le groupe, et la très percutante «Cobwebs and Strange». Un des favoris du mod que The Who a relancé lors de sa tournée Who Hits 50 anniversaire, “So Sad About Us” était également proposé.

Après que A Quick One ait atteint le n ° 4 au Royaume-Uni en janvier, la version Happy Jack a ouvert sur les meilleurs albums de Billboard au n ° 184, entre les albums de Jimmy Ruffin et Dean Martin. Il a grimpé régulièrement au cours des neuf semaines suivantes, atteignant un sommet au 67e rang sur le graphique LP en juin.

