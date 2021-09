Les quilles ramènent une saveur nostalgique après des années d’absence

Skittles rétablit un peu d’équilibre dans sa gamme de saveurs ce mois-ci. La société a annoncé qu’à partir d’octobre, les Skittles au citron vert seront de retour après huit ans d’absence. Cela signifie également que les bonbons à la pomme verte seront rangés pendant un certain temps.

Skittles lancé en 1979 avec cinq saveurs – orange, citron, citron vert, fraise et raisin. Cette gamme a été modifiée en 2013 lorsque la société a annoncé que la pomme verte avait surpassé le citron vert dans les tests de goût, bien que certains fans ne soient pas d’accord. Maintenant, selon un rapport de PEOPLE, les Skittles au citron vert sont de retour définitivement. La société Mars Wrigley prévoit de maintenir ce changement, même si, bien sûr, elle pourrait toujours changer d’avis à nouveau.

Lime Skittles a fait de brèves apparitions ici et là pendant leur temps libre. Certains packs d’événements spéciaux et versions saisonnières avaient l’ancienne saveur de citron vert, et plus tôt cette année, Skittles a sorti un « pack tout citron vert » pendant un bref moment. Avec le recul, cela a peut-être été le signe du grand retour de la saveur cet automne.

Bien sûr, le changement sera doux-amer pour les fans de la saveur de pomme verte, et pour le moment, il n’y a aucun mot sur les plans pour la pomme verte de passer à un autre pack. Le directeur principal de la marque Wrigley, Fernando Rodrigues, a déclaré: “Green Apple a eu une bonne course, mais les fans ont parlé et il est temps pour le citron vert de revenir à l’arc-en-ciel. Quelle meilleure façon d’apporter de meilleurs moments à nos fidèles fans, qu’avec le retour de le plus demandé sur la saveur ? La joie du citron vert ne peut plus être niée. Il est de retour. Cette fois pour de bon.

Il convient de noter qu’il faudra peut-être du temps aux étagères des magasins partout pour refléter ce changement de saveur, selon le nombre de paquets de pommes vertes qu’ils ont en stock. Mars Wrigley prévoit d’envoyer les nouveaux packs aromatisés au citron vert ce mois-ci, mais cela pourrait prendre jusqu’à un an pour que tous les packs de pommes vertes soient retirés de la circulation. Cela inclut à la fois les quilles originales et les quilles acides.

En attendant, Skittles a une saveur pour à peu près tout le monde quelque part dans sa programmation. Les Skittles originaux sont livrés dans les emballages rouges tandis que les Skittles aigres sont en vert – avec des saveurs de raisin aigre, de citron vert aigre, de citron aigre, de fraise aigre, d’orange amère et de pomme verte amère. Il existe également des packs violets de Wild Berry Skittles, des packs jaunes de Brightside Skittles et bien d’autres qui alternent selon les saisons. Avec Halloween qui approche à grands pas, c’est le moment idéal pour définir vos propres préférences en matière de bonbons.