Les quilleurs rapides d’Angleterre sont qualifiés d' »exceptionnels », mais les malheurs de Jack Leach et le siècle de Travis Head placent l’Australie fermement en charge du premier test des cendres

C’était bien mieux que le premier jour pour l’Angleterre en ce qui concerne Steve Harmison mais l’Australie est bel et bien en charge du premier Ashes Test.

Le brillant siècle de Travis Head a aidé l’Australie à prendre le contrôle. Les hôtes ont également été aidés par un no-ball coûteux de Ben Stokes et des erreurs douloureuses sur le terrain.

.

Head n’a pris que 85 balles pour atteindre son siècle

.

Tout espoir que l’Angleterre remporte le premier test semble s’envoler

Après avoir été licenciés pour 147 lors de la première journée à The Gabba, les touristes avaient peu de marge d’erreur avec le ballon mais ont marqué dans la chaleur de Brisbane lors d’une deuxième journée épuisante qui s’est terminée avec l’Australie 196 devant 343-7.

L’ancien adversaire David Warner a fait 94 buts mais a eu trois échappées en cours de route, renversé par un Stokes dépassant le 17, abandonné par Rory Burns dans les glissades sur 48 et survivant à une course à bout portant sur 60 lorsque Haseeb Hameed a raté la cible à partir de quelques mètres.

Il a finalement été éliminé par un Ollie Robinson très impressionnant, qui en a pris trois pour 48, mais Head était sur place pour marquer l’avantage avec 112 non retirés. Il a marqué un siècle de 85 balles – le troisième plus rapide de la longue histoire de la série – en balançant le pendule de manière décisive en faveur de son équipe après une rafale de quatre guichets pour 29 de chaque côté du thé.

Et Harmison pense qu’il y a beaucoup de points positifs à retenir pour les hommes de Chris Silverwood du point de vue du bowling.

.

Robinson s’est particulièrement distingué le deuxième jour, remportant les guichets de Warner, Marcus Harris et Cameron Green

« Si vous avez regardé le score ce matin, cela suggère que l’Angleterre a eu un choc, mais cela ne reflète pas fidèlement ce qui s’est passé », a déclaré Harmison à talkSPORT Breakfast.

« Jusqu’à l’heure du thé, je pensais que l’Angleterre jouait exceptionnellement bien. Mark Wood, Robinson et Chris Woakes étaient fantastiques – Wood n’aurait rien pu jeter de plus contre l’Australie.

Head a fait preuve d’une réelle bravoure après un coup douloureux à l’avant-bras de Wood au début de ses manches et a été épinglé par un projecteur capricieux juste avant la clôture, un moment inquiétant qui semblait initialement dangereux.

La décision de l’Angleterre de quitter le duo de couture record James Anderson et Stuart Broad continuera de laisser les fans se gratter la tête, en particulier avec le spinner Jack Leach victime à hauteur de 95 runs en 11 overs.

.

Comme beaucoup de fileurs anglais l’ont fait avant lui, Leach a eu du mal à Down Under

« Ils doivent être à 15 mètres à chaque fois que Leach entre dans sa foulée de livraison », a ajouté Harmison. « L’Australie va juste courir vers lui et essayer de le frapper au sol.

« En tant que joueur de spin bowl en Australie, vous devez être vraiment très bon. Je ne suis pas sûr que Leach soit à la hauteur pour jouer au bowling – même Monty Panesar, qui était l’un de nos meilleurs spinners au doigt, a eu des difficultés en Australie. Graeme Swann a bien joué en 2010/11 mais a eu du mal à d’autres moments.

Le jeu de jambes imparfait de Stokes restait cependant contrarié, avec la révélation que son « licenciement » de Warner était l’un des 14 non-balles qu’il a envoyés lors de la séance du matin, dont aucun n’a été appelé en temps réel. Il s’est avéré plus tard que la technologie de ligne qui est censée surveiller le pied avant avait mal fonctionné et n’était pas utilisée par le troisième arbitre.

L’Angleterre avait besoin d’un bon départ avec le nouveau ballon et Robinson leur en a donné un. Bowling avec habileté et contrôle lors de sa première sortie avec Ashes, il en était à son troisième but lorsqu’il en a coupé un et que Marcus Harris a frappé Dawid Malan au troisième glissement.

Il semblait brièvement que d’autres pourraient suivre, Wood atteignant 94 mph lors de son premier essai et causant un inconfort évident à Warner. Stokes, de retour ici après une interruption de cinq mois, a également connu un début dynamique.

.

Stokes, revenant d’une interruption de cricket, était sans surprise rouillé

Sa deuxième balle a navigué terriblement loin de Malan au bord de Warner et sa quatrième a serpenté à travers les défenses pour couper le haut du moignon. Les célébrations en sourdine de Stokes faisaient allusion à ce qui allait suivre, avec un Warner dégonflé rappelé dans le pli après que les rediffusions aient montré que la botte de Stokes nettoyait le badigeon.

C’était aussi près que l’Angleterre arrivait à un deuxième guichet avant le déjeuner, avec Marnus Labuschagne partant intelligemment et punissant les mauvaises balles alors qu’elles se glissaient pendant que Warner se frayait un chemin dans le match.

Une bataille compétitive a radicalement changé en faveur de l’Australie lorsque Leach est entré dans l’attaque, les deux hommes lui montrant un dédain à peine déguisé. Ses trois premiers exemplaires en ont expédié 31, dont deux imposants six de Warner et un de Labuschagne.

Ce dernier a atteint 50 juste avant le déjeuner, mais Warner n’aurait jamais dû le suivre jusqu’au point de repère, entaillant la quatrième balle de Robinson de la ligne droite pour glisser seulement pour que Burns rate l’occasion. Ayant été licencié par le premier ballon de la série, ce fut un autre moment à oublier.

Warner marquait à un bon rythme mais continuait à offrir des opportunités, notamment lorsqu’il tournait les talons après avoir quitté la piste. Il est tombé à plat ventre, a laissé tomber sa batte et a donné à Hameed une chance en or de retirer ses moignons de sa jambe courte. Remarquablement, il a raté la cible.

Pendant une courte période, l’Angleterre s’est ralliée, Labuschagne (74) découpant Leach pour mettre fin à un stand épuisant de 156 et l’ennemi juré de longue date Steve Smith a enregistré un échec rare lorsqu’il a été pris en retard pour 12 sur le robuste Wood.

Robinson a ensuite pris deux balles sur deux, le coup inégal mais inestimable de Warner se terminant par une erreur à Stokes à mi-parcours avant que Cameron Green n’offre aucun coup à un gros inswinger et ne perde son moignon.

Woakes a participé avec le guichet du débutant Alex Carey, mais Head s’est vite fait une nuisance. Il avait l’air vulnérable au début, mais même lorsque les temps étaient durs, il refusait d’être enfermé.

Il a fait du foin contre un Stokes visiblement en difficulté, a fait craquer Root sur les cordes lorsqu’il est entré dans la mêlée et a continué le thème inconfortable de l’intimidation de Leach avec des quatre et des six. À un coup d’un siècle, il a plongé Woakes au sol, célébrant sa troisième tonne d’essai avec une émotion palpable.

Root avait son homologue Pat Cummins au dérapage et Head a été terrassé par le projecteur accidentel de Wood, mais c’est l’Australie qui est partie en position dominante.

.

Seul le mauvais temps peut sauver l’Angleterre d’une défaite convaincante à Brisbane maintenant