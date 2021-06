Les quotas désignent l’Angleterre et l’Espagne comme favoris pour remporter l’Euro 2020

in

30/06/2021

Ronald Gonçalves

Les huitièmes de finale de la Euro 2020Sans aucun doute, ils ont été incroyables. Surtout après les deux dernières journées, au cours desquelles, entre autres, le meilleur match du tournoi a eu lieu et l’actuel champion du monde a été éliminé, les attentes pour savoir qui sera le champion sont plus élevées que jamais, et il y a déjà deux candidats qui dépassent les autres : Angleterre Oui Espagne.

En ce sens, les bookmakers valorisent la victoire maximale des sélectionnés de Gareth porte sud comme le plus probable, suivi de l’imposition possible de Le rouge. En troisième lieu, L’Italie parvient à dépasser la toujours dangereuse Belgique, ce qui fait la différence par rapport au reste des équipes dont la conquête devient, a priori, plus improbable.

Ainsi, les championnats sont rémunérés comme suit :

Angleterre: 2,88 euros.Espagne: 4,2 euros.Italie: 5€.Belgique: 7,5€.Danemark: 10€.République tchèque: 26 euros.Suisse: 26 euros.Ukraine: 36€.

De même, il faut noter que L’Angleterre affrontera l’Ukraine, alors que L’Espagne fera de même vis-à-vis de ceux qui étaient chargés d’éliminer la France: Suisse. Pour sa part, La Belgique affrontera l’Italie dans le concours le plus attrayant de toute l’instance, tandis que le République Tchèque – Danemark l’étranger inattendu sortira qui peut surprendre dans ce plus que déchirant Eurocoupe.