Les quotas disent que l’Espagne se battra pour des médailles en water-polo

08/03/2021 à 13:22 CEST

pari

Les filles ont déjà fait leurs devoirs en battant la Chine et en atteignant les demi-finales de la compétition de water-polo à les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et maintenant c’est au tour des garçons, quoi selon les chances, ils ont beaucoup plus de facilité contre les États-Unis.

Le bon travail de ceux de David Martín leur a fait avoir une croix beaucoup plus amicale en quarts de finale et qui gagne le jeu est payé à [1.1]. Si vous pensez que les Américains vont surprendre, qu’ils passent au tour suivant, c’est pour [8], même si cela semble assez improbable.

Sur les cinq derniers matches entre ces deux prétendants, l’Espagne en a remporté quatre. Il est vrai que les USA ont remporté la victoire en Ligue mondiale en 2018 par 8-6, mais le reste des réunions est tombé du côté du nôtre. Cette même année, les deux combinés ont été mesurés dans une ambiance amicale et le match s’est terminé 15-9 pour l’Espagne.

Si l’on prend en compte ce dernier précédent et que ce sont des équipes qui recherchent généralement le but inverse, il y a une sélection que nous propose Betfair qui est plus qu’intéressante. Qu’il y ait plus de 18,5 buts dans la poule est payé pour [1.83] et ce n’est pas du tout fou de penser que cela pourrait arriver.

Ces derniers jours, les athlètes espagnols se sont resserrés et davantage de médailles ont commencé à tomber : voile, gymnastique, canoë, football, triple saut… la marine espagnole commence à faire le plein et arrive en grande santé à l’issue de la compétition olympique. Nous nous retrouvons avec la balle sûre du karaté et dans les sports d’équipe, vous pouvez également donner un bon coup de pouce.