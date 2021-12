Les raccourcis clavier macOS sont déroutants par défaut, j’ai donc trouvé un meilleur moyen sans applications

Prendre une capture d’écran sur iPhone, iPad et même Apple Watch est assez simple. Appuyez sur deux boutons en même temps et la capture d’écran est capturée et enregistrée dans l’application Photos. C’est une autre histoire sur Mac…

macOS inclut des outils intégrés pour prendre des captures d’écran et des enregistrements d’écran. Pour les captures d’écran, vous pouvez capturer l’intégralité de votre écran, une partie de l’écran ou une fenêtre sélectionnée. Les captures d’écran sont enregistrées sur le bureau plutôt que sur l’application Photos, ou vous pouvez éventuellement enregistrer la capture d’écran dans votre presse-papiers pour la coller dans un message ou un document.

Le moyen le plus simple d’expliquer comment découvrir les outils de capture d’écran macOS consiste à utiliser un raccourci clavier : Maj + Commande + 5. Cela appelle une barre d’outils flottante avec des options visuelles pour les captures d’écran et les enregistrements d’écran. Vous pouvez également sélectionner l’emplacement d’enregistrement des captures d’écran, basculer une minuterie, etc.

Cette fonctionnalité est vraiment utile. Ce qui n’est pas le cas, ce sont les raccourcis clavier par défaut pour prendre des captures d’écran instantanées. Deux sont raisonnables, deux ne le sont pas du tout. Voici les raccourcis par défaut :

En clair, les raccourcis clavier pour copier une capture d’écran dans votre presse-papiers sont Option + Maj + Commande + 3 et Option + Maj + Commande + 4. Je comprends. L’ajout de la touche Option est la variable des raccourcis clavier pour l’enregistrement en tant que fichiers, mais j’ai du mal à comprendre les raccourcis clavier qui utilisent tous mes doigts.

Voici comment je configure mes raccourcis clavier sur chaque Mac avant d’être prêt à l’utiliser :

L’ordre de tri dans la fenêtre est étrange, mais je trouve plus facile de me rappeler que 1 et 2 sont des fichiers et 3 et 4 sont des captures d’écran du presse-papiers. Mon astuce pour me rappeler que les fichiers sont 1 et 2 est que ces touches sont les plus proches du bord… où une clé USB pour les fichiers se connecterait. J’espère que cela vous sera également utile !

Suivez mon travail

Vous pouvez suivre plus de mon travail sur . et Space Explored, m’entendre sur le podcast Happy Hour . et me suivre sur Twitter et Instagram !

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :