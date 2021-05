Les raccourcis fonctionnent désormais encore plus rapidement sur iPhone et iPad avec iOS 14.6

Cette semaine, Apple a publié iOS 14.6 au public, qui comprend une prise en charge améliorée d’AirTag, de la famille de cartes Apple, des abonnements payants dans l’application Apple Podcasts, etc. Cependant, il semble qu’Apple ait également discrètement apporté des améliorations à l’application Raccourcis, qui exécute désormais des actions plus rapidement sur l’iPhone et l’iPad avec la dernière version du système d’exploitation.

Comme l’ont signalé certains utilisateurs sur Twitter et Reddit, les actions de l’application Raccourcis s’exécutent plus rapidement avec iOS 14.6 et iOS 14.7 bêta. L’un des rapports mentionne qu’un raccourci avec 700 actions prenait environ 30 secondes pour s’exécuter sur iOS 14.5, mais maintenant, il s’exécute en seulement 13 secondes avec iOS 14.6. D’autres utilisateurs rapportent que la vitesse est légèrement plus rapide avec la mise à jour mais rien de significatif.

. a fait quelques tests, et en effet, il est possible de remarquer des améliorations à la fois dans iOS 14.6 et iOS 14.7 beta. Cependant, comme nous le pensions, cela ne devient plus visible que lorsqu’il s’agit de raccourcis avec des dizaines ou des centaines d’actions.

Dans l’un de nos tests, nous avons exécuté un raccourci avec 380 actions. Alors que l’iPhone avec iOS 14.5.1 a pris 8 secondes pour le terminer, un autre iPhone avec iOS 14.6 n’a pris que 4 secondes pour effectuer les mêmes tâches. Les tests ont été menés avec un iPhone 12 mini et un iPhone 12 Pro Max, tous deux équipés de la puce A14 Bionic.

Apple n’a mentionné aucune amélioration de l’application Raccourcis dans les notes de publication d’iOS 14.6, mais c’est formidable de voir qu’elle est devenue plus rapide avec la mise à jour. Avez-vous remarqué ces améliorations sur votre appareil? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Lisez aussi:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatiques générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: