Les rachats d’actions AAPL aideront le marché boursier américain dans son ensemble

Les rachats d’actions de l’AAPL – dans lesquels la société rachète ses propres actions – aideront à protéger le marché boursier américain dans son ensemble, selon une société de recherche sur les actions.

Apple a annoncé une augmentation importante de ses rachats d’actions lors de l’appel aux résultats de la semaine dernière …

Apple a détaillé ses plans alors que la société rapportait des bénéfices records.

Apple a également annoncé une augmentation du dividende et une augmentation de 90 milliards de dollars du programme de rachat d’actions. Le conseil d’administration d’Apple a déclaré un dividende en espèces de 0,22 $ par action ordinaire de la société, soit une augmentation de 7%. Le dividende est payable le 13 mai 2021 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 10 mai 2021. Le conseil d’administration a également autorisé une augmentation de 90 milliards de dollars du programme de rachat d’actions existant.

Google a également annoncé une augmentation de 50 milliards de dollars sur son propre programme de rachat. Business Insider rapporte que cela pourrait avoir des implications plus larges pour le marché boursier américain.

Il y a eu une forte augmentation des rachats d’actions d’entreprises planifiés et cela devrait aider à soutenir les actions américaines alors qu’elles se négocient à des niveaux records, selon le cabinet d’études indépendant Vanda. Les annonces de rachat d’actions ont «explosé» la semaine dernière, sous la direction d’Apple, affirmant que son conseil d’administration avait autorisé une augmentation de 90 milliards de dollars de son programme de rachat d’actions existant […] Les rachats prévus devraient également aider le marché boursier de deux manières, a déclaré Vanda Research, dont la branche VandaTracks recense l’activité d’investissement de détail dans 9 000 actions individuelles et ETF aux États-Unis. «En cas de tirage au sort, les bureaux des entreprises achèteront des actions à des valorisations décotées, amortissant ainsi le coup des ventes institutionnelles», ont écrit le stratège senior de Vanda Research Ben Onatibia et l’analyste Giacomo Pierantoni dans une note publiée lundi. Deuxièmement, ils affirment que l’offre nette d’actions sera négative jusqu’en 2021, même si la récente hausse des introductions en bourse et des offres d’actions se poursuit. Les sociétés américaines ont émis de nouvelles actions à un rythme annualisé de 660 milliards de dollars américains jusqu’en avril, tandis que les sociétés S&P ont annoncé des rachats annualisés d’une valeur de 860 milliards de dollars. «À mesure que l’offre nette d’actions diminue, chaque dollar investi sur le marché américain aura un impact marginal plus important et pourrait perpétuer la surperformance des actions américaines», par rapport aux marchés boursiers du monde entier, a déclaré Vanda.

En d’autres termes, s’il y a beaucoup de ventes d’actions américaines, le fait qu’Apple et Google en achètent une bonne partie empêchera le marché de glisser autant.

Les rachats d’actions sont un moyen efficace pour Apple de dépenser une partie de ses importantes réserves de liquidités et de profiter également aux actionnaires existants. Apple détruit efficacement l’action au fur et à mesure qu’elle est rachetée, ce qui signifie que chaque action existante vaut plus, le pot de dividende étant également divisé entre un plus petit nombre d’actions.

Photo de Yiorgos Ntrahas sur Unsplash

