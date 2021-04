Les racines libertaires du féminisme ⋆ .

Le féminisme, à l’origine, était un mouvement libertaire, ou du moins il ne proposait pas de solutions basées sur l’État: le féminisme libertaire s’inscrit dans une tradition individualiste, comme on peut le voir dans l’histoire américaine.

Beaucoup de gens supposent que les premières militantes et militantes féministes étaient des socialistes et des interventionnistes, mais la réalité est tout à fait différente. Ces femmes ne demandaient pas des fonds à tous les citoyens pour défendre la cause; ils demandaient plutôt l’égalité aux yeux de la loi, et ils le faisaient en confrontant l’État.

Les premiers, au milieu du XVIIIe siècle, étaient Mary Wollstonecraft en Angleterre et Judith Sargent Murray aux États-Unis. Les deux se sont concentrés sur l’égalité éducative. Les deux ont inspiré d’autres féministes individualistes à travers les États-Unis telles qu’Elizabeth Cady Stanton, Susan Brownell et Matilda Gage. Ces femmes se sont battues pour une éducation égalitaire, pour le droit de vote, et elles étaient également abolitionnistes.

L’auteur américain David Boaz, dans un article intitulé «Les droits des femmes», évoque le fait qu ’« un libertaire doit nécessairement être féministe, dans le sens d’être un défenseur de l’égalité devant la loi ». C’est tout à fait correct.

Pendant la majeure partie de notre histoire, les femmes ont d’abord appartenu à leur père, puis sont devenues la propriété de leur mari lors de mariages, le plus souvent arrangés par les familles sans le consentement ou la volonté de la femme.

Historiquement, les femmes ont même été forcées de porter des ceintures de chasteté ou de subir des mutilations génitales, pratiques qui ont été utilisées pendant des siècles par différents groupes, communautés et tribus en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient (les mutilations féminines restent en pratique aujourd’hui dans plus de 30 pays africains, ainsi qu’en Indonésie, en Irak, en Inde, au Pakistan et au Yémen). N’oublions pas non plus ce que les fameuses «chasses aux sorcières» ont historiquement représentées, sachant que la dernière exécution documentée d’une femme accusée de sorcellerie a eu lieu en 1727.

Aucun système n’a plus favorisé les femmes que le capitalisme. C’est le système capitaliste basé sur la liberté individuelle qui a permis leur intégration dans le monde du travail.

Au 15ème siècle, deux ecclésiastiques ont publié le Malleus Maleficarum, où il a été soutenu que les sorcières vivaient parmi nous et que la plupart des femmes étaient décrites comme des menteuses et associées à des personnages diaboliques selon les croyances de l’époque. Selon ce livre, toute sorcière «découverte» devait être exécutée. Malleus Maleficarum est devenu un manuel appliqué dans une grande partie des tribunaux européens. Dans les deux siècles qui ont suivi sa publication, des chasseurs de sorcières français et allemands ont tué entre 60 000 et 100 000 femmes accusées de sorcellerie.

En plus de ces horribles persécutions, les femmes à travers l’histoire n’ont pas non plus accès à l’éducation, au vote, au travail à l’extérieur de la maison ou à la propriété. La lutte pour le suffrage des femmes était aussi, à ses débuts, une cause libertaire.

La Nouvelle-Zélande a été le premier pays à autoriser les femmes à voter en 1893. La plupart des autres pays l’ont fait tout au long du XXe siècle: les États-Unis en 1920, le Royaume-Uni en 1923, l’Espagne en 1931, la France en 1944, la Suisse en 1971, l’Arabie saoudite seulement en 2011 et ainsi de suite.

Le fait est que le féminisme est un mouvement libertaire: le féminisme des origines, le féminisme qui a mené une lutte historique pour la seule égalité existante, qui est l’égalité aux yeux de la loi. Le féminisme n’est pas la destruction de l’espace public, ni la violence. En effet, il s’agit d’un combat historique à la recherche de l’égalité devant la loi et de la promotion du mérite plutôt que des privilèges, des quotas ou des interventions gouvernementales.

De plus, aucun système n’a plus favorisé les femmes que le capitalisme. C’est le système capitaliste basé sur la liberté individuelle qui a permis leur intégration dans le monde du travail, qui a libéré les femmes de l’obligation de tout endurer de peur d’être répudiées, et de vivre dans des chaînes monétaires au père puis au mari.

Le féminisme a deux cents ans. Depuis que Mary Wollstonecraft a écrit son manifeste dans les années 1790, deux cents ans se sont déjà écoulés. Il y a eu plusieurs phases. On peut critiquer la phase actuelle sans forcément critiquer le féminisme, comme le dit l’auteure Camille Paglia.

Mary Wollstonecraft – fille des Lumières, épouse de William Godwin et mère de Mary Wollstonecraft Shelley (la célèbre auteur de Frankenstein) – a déclaré dans A Vindication of the Rights of Woman (1792) l’un des premiers traités féministes, que les femmes «étaient traitées comme une sorte d’être subalterne et non comme faisant partie de l’espèce humaine. » Dans ce texte, Wollstonecraft exigeait que les femmes puissent recevoir une éducation, au lieu d’être de simples objets de divertissement pour hommes.

Au siècle suivant, en 1848 à New York à la Convention de Seneca Falls, des militants en faveur de l’abolitionnisme et des libertés des femmes comme Frederick Douglass, Elizabeth Cady Stanton et Lucretia Mott ont appelé au respect des droits des femmes.

De cette manière, le féminisme a été une bataille pour obtenir des libertés qui pendant longtemps ont été refusées aux femmes et qui sont toujours refusées dans de nombreux pays du monde. C’est pourquoi le libertarisme est absolument compatible avec le féminisme.

Comme Friedrich Hayek nous l’a un jour enseigné, la lutte pour l’égalité formelle et contre toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la nationalité, la race, la croyance, le sexe, etc., reste l’une des caractéristiques les plus importantes de la tradition libérale classique.