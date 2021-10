Les radars de Chicago ont un impact important sur les conducteurs noirs et bruns

Un groupe de défense basé à Chicago a déclaré que les radars aux feux rouges ne sont pas seulement une saisie d’argent par les fonctionnaires de la ville, mais affectent de manière disproportionnée les conducteurs noirs et bruns.

La Chicago Coalition For Change, une organisation dirigée par des bénévoles dont l’objectif est « d’abolir les caméras aux feux rouges dans l’Illinois », a demandé à davantage de Chicagoiens de se joindre à leur cause.

Plus tôt cette année, le maire de Chicago Lori Lightfoot a annoncé que le seuil d’infraction pour excès de vitesse serait abaissé dans le but de réduire les accidents mortels de véhicules à moteur, qui ont augmenté de 77 % en 2020.

Les amendes vont de 35 $ pour les véhicules dépassant la limite de vitesse de six à dix mph et de 100 $ pour ceux dépassant la limite de vitesse de 11 mph ou plus.

Un porte-parole du groupe de défense a déclaré que les radars n’avaient pas été approuvés par le conseil municipal et avaient été placés dans des zones à plus forte population minoritaire.

« Les caméras aux feux rouges, l’application des photos ont peu ou pas d’impact sur la sécurité et donc ce qu’ils ont fait, c’est qu’ils ont créé une solution à un problème qui n’existe pas », a déclaré un bénévole de la Chicago Coalition For Change, Mark Wallace.

Un rapport a montré que la ville de Chicago, qui compte plus de 32 % de Noirs et près de 30 % de Latinx, dispose de 162 radars dans 69 « zones de sécurité ».

Le groupe affirme également que les réglementations sur les excès de vitesse sont le moyen utilisé par la ville pour augmenter les revenus des travailleurs essentiels qui doivent conduire pendant la pandémie.

Au cours de la dernière année, l’Illinois a connu une légère augmentation des accidents mortels de véhicules à moteur malgré la pandémie qui a donné à de nombreuses personnes la possibilité de travailler à domicile.

Les responsables de la ville ont suggéré que, parce que la pandémie a libéré beaucoup de congestion sur la route, elle a incité les conducteurs à être plus imprudents et moins prudents.

CHICAGO, ILLINOIS – 20 MAI: Lori Lightfoot s’adresse aux invités après avoir prêté serment en tant que maire de Chicago lors d’une cérémonie à la Wintrust Arena le 20 mai 2019 à Chicago, Illinois. Lightfoot devient la première femme noire et maire ouvertement homosexuelle de l’histoire de la ville. (Photo de Scott Olson/.)

Lightfoot, qui a pris ses fonctions en 2019, a déclaré que l’objectif n’était pas d’émettre plus de contraventions, mais de décourager les excès de vitesse qui pourraient causer des blessures graves et la mort.

Depuis sa mise en œuvre en mars de cette année, la ville a réalisé 11,3 millions de dollars de revenus. Une partie est censée aller vers le déficit de 1,2 milliard de dollars de Chicago.

Sur le site Web de la Chicago Coalition For Change, plusieurs reportages et déclarations de législatures qui n’approuvent pas les radars sont présentés.

« Pendant des années, les législateurs démocrates ont dit au public qu’ils étaient favorables à la réforme de la caméra au feu rouge, mais en privé, ils travaillent dans les coulisses pour tuer la législation de réforme parce que leurs gouvernements locaux sont accros aux revenus », a déclaré le représentant de l’État. Deanne Mazzochi, qui a proposé plusieurs projets de loi pour supprimer les caméras aux feux rouges dans l’Illinois.

D’autres représentants et habitants ont également expliqué à quel point les radars les avaient blessés financièrement.

L’échevin de la neuvième salle, Anthony Beale, a déclaré qu’il n’y a aucune garantie que les radars réduiront les accidents mortels dans la ville.

« Mais ce que nous savons, c’est que les radars de la Ville fonctionnent comme une vache à lait », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Les gens souffrent en ce moment. « Nous sommes en crise. Nous sommes dans une pandémie. Maintenant, nous allons simplement aggraver les problèmes que les gens ont déjà. »

La Chicago Coalition For Change a également déclaré que dans le premier discours de Lightfoot sur l’état de la ville en 2019, elle s’est prononcée contre la «dépendance de la ville au système d’amendes et de frais régressifs» et a promis de réduire le fardeau des conducteurs à faible revenu.

Ils ont dit qu’elle n’avait pas tenu cette promesse.

