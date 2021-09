Les radiodiffuseurs invités à annuler les plans de couverture des Jeux olympiques d’hiver de Pékin par des groupes de défense des droits humains

Le CIO a décliné plusieurs appels récents pour déplacer les Jeux olympiques de Pékin.

Certains des plus grands diffuseurs du monde, dont le réseau américain NBC, sont invités par des groupes de défense des droits de l’homme à annuler leur projet de couvrir les Jeux olympiques d’hiver de l’année prochaine à Pékin. L’ouverture des Jeux d’hiver est prévue le 4 février 2022.

La demande vient dans une lettre ouverte de groupes de défense des droits représentant les minorités en Chine, y compris les Ouïghours, les Tibétains, les résidents de Hong Kong et d’autres. La lettre, obtenue par l’Associated Press, a été envoyée mardi au PDG de NBC Universal, Jeff Shell, et à d’autres responsables de la diffusion internationale. NBC paie 7,75 milliards de dollars pour les droits des six prochains Jeux olympiques et travaille en étroite collaboration avec le Comité international olympique basé en Suisse. On estime que ces paiements représentent jusqu’à 40 % du revenu total du CIO. La lettre indique que les radiodiffuseurs risquent « d’être complices » de « l’aggravation des violations des droits de l’homme » en Chine.

La lettre arrive quelques jours seulement après la fin des Jeux olympiques et paralympiques d’été retardés à Tokyo, mettant l’accent sur le CIO et son choix de Pékin. Le CIO a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’était qu’un organisme sportif et son président Thomas Bach a refusé d’aborder ou de condamner le traitement des Ouïghours ou d’autres minorités en Chine. Le CIO est également confronté à des appels au boycott, à des pressions sur certains de ses 15 principaux sponsors et à certains athlètes parlant de la situation difficile à laquelle ils sont confrontés.

Un vice-président d’un des principaux sponsors du CIO, Intel, a déclaré qu’il était d’accord avec l’évaluation selon laquelle un génocide est en cours.

« Toutes vos entreprises risquent sérieusement d’être complices du plan de la Chine visant à « nettoyer le sport » des violations graves et aggravées des droits de l’homme et à enhardir les actions des autorités chinoises », lit-on dans la lettre ouverte. “En diffusant Beijing 2022, vos entreprises légitimeront ces abus et feront la promotion de ce qui est largement décrit comme les” Jeux du génocide “.”

Le ministère chinois des Affaires étrangères a critiqué à plusieurs reprises ce qu’il appelle la « politisation du sport » et a déclaré que tout boycott olympique était « voué à l’échec. Il a également nié avoir commis un génocide contre le peuple ouïghour, qualifiant les accusations de “mensonge du siècle”.

Les Jeux olympiques de Pékin se tiendront probablement avec peu de fans, et les médias seront probablement séparés des athlètes avec peu de possibilité de libre circulation. La raison en sera la pandémie en cours.

Le CIO a décliné plusieurs appels récents pour déplacer les Jeux olympiques de Pékin. La Chine est accusée par certains gouvernements étrangers et chercheurs d’imposer le travail forcé, le contrôle systématique des naissances et la torture aux Ouïghours, un groupe ethnique majoritairement musulman du Xinjiang, une région de l’ouest du pays.

Lhadon Tethong, coprésident de l’International Tibet Network, a déclaré que le diffuseur canadien CBC, la BBC britannique et ARD en Allemagne, qui reçoivent tous des fonds publics, ne devraient aller de l’avant avec aucun projet de diffusion. Elle a exhorté le public de ces pays à s’exprimer.

“Il est inadmissible que NBC, CBC et d’autres radiodiffuseurs prévoient d’aider les dirigeants chinois à projeter une image rose d’un “Jeux olympiques comme d’habitude” alors qu’ils commettent un génocide contre les Ouïghours et s’engagent dans une campagne massive de répression contre les Tibétains et ainsi de suite. beaucoup d’autres », a écrit Tethong à Associated Press.

Le CIO a inclus il y a plusieurs années des exigences en matière de droits de l’homme dans le contrat de ville hôte des Jeux olympiques de Paris 2024, mais il n’a pas inclus ces lignes directrices – les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme – pour Pékin.

Paris est le premier Jeux olympiques à contenir les normes, longtemps prônées par les groupes de défense des droits de l’homme.

Pékin était le choix du CIO pour les Jeux olympiques d’hiver de 2022, une décision prise en 2015 après le retrait des candidatures européennes, dont Oslo et Stockholm, pour des raisons financières ou politiques. Le CIO s’est retrouvé avec seulement deux candidats : Pékin et Almaty, Kazakhstan. Les membres du CIO ont choisi Pékin par 44-40.

Pékin a également organisé les Jeux olympiques d’été de 2008, promettant à l’époque que les Jeux amélioreraient la situation des droits de l’homme dans le pays.

“Avec cette lettre, nous mettons les réseaux en garde”, a déclaré Tethong. “S’ils diffusent les Jeux olympiques de Pékin 2022, ils seront complices.”

