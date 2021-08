Les raffineries de pétrole menacent l’objectif de l’Accord de Paris

in

24/08/2021 à 08:05 CEST

Un inventaire mondial a révélé que les émissions de CO2 des raffineries de pétrole étaient de 1,3 Gigatonne (Gt) en 2018, mais pourraient atteindre pas moins de 16,5 Gt entre 2020 et 2030. À la lumière des résultats, les chercheurs recommandent différentes stratégies d’atténuation pour les raffineries dans différentes régions et groupes d’âge. Les résultats viennent d’être publiés dans la revue One Earth.

“Cette étude fournit une image détaillée de la capacité de raffinage du pétrole et de ses émissions de CO2 dans le monde”, explique Dabo Guan de l’Université de Tsinghua. « La compréhension des tendances de développement passées et futures de l’industrie du raffinage du pétrole est cruciale pour orienter les réductions d’émissions régionales et mondiales », ajoute-t-il.

Le changement climatique est l’un des défis les plus fondamentaux auxquels l’humanité est confrontée aujourd’hui, mais l’expansion continue des infrastructures énergétiques basées sur les combustibles fossiles peut être l’un des principaux obstacles à la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris.

L’industrie du raffinage du pétrole joue un rôle crucial à la fois dans la chaîne d’approvisionnement énergétique et dans le changement climatique. Les raffineries de pétrole sont le troisième émetteur mondial de gaz à effet de serre, représentant 6 % de toutes les émissions industrielles de gaz à effet de serre.

En particulier, le CO2 représente environ 98 % des gaz à effet de serre émis par les raffineries de pétrole.

Pour leur étude, Guan et ses collaborateurs se sont appuyés sur un inventaire mondial disponible des émissions de CO2 de 1 056 raffineries de pétrole entre 2000 et 2018. Les émissions de ce secteur représentaient environ 1,3 Gt en 2018.

Si toutes les raffineries existantes et proposées fonctionnent comme d’habitude, sans l’adoption de mesures bas carbone, elles pourraient émettre jusqu’à 16,5 Gt de CO2 de 2020 à 2030.

À la lumière de ces constatations, les auteurs recommander des stratégies d’atténuation, telles que l’amélioration de l’efficacité des raffineries et la mise à niveau des technologies de traitement du pétrole ce qui pourrait potentiellement réduire les émissions mondiales cumulées de 10 % de 2020 à 2030. L’inventaire sera mis à jour et amélioré à l’avenir à mesure que des données plus nombreuses et de meilleure qualité seront disponibles.

L’étude a également montré que la production moyenne des raffineries de pétrole dans le monde a augmenté progressivement de 2000 à 2018, en termes de barils par jour. Mais les résultats variaient selon l’âge de la raffinerie.

Concrètement, la capacité moyenne des raffineries modernes, principalement réparties en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, a considérablement augmenté de 2000 à 2018, tandis que la capacité moyenne des raffineries de plus de 19 ans est restée stable.

« Étant donné les émissions engagées plus élevées causées par la longue durée de fonctionnement restante des nouvelles raffineries, il y a un besoin urgent pour ces installations d’adopter des technologies bas carbone pour réduire leurs émissions de CO2, dit Guan.

« En ce qui concerne les personnes âgées et d’âge moyen, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, l’élimination de la capacité en retard et l’accélération de la mise à niveau de la configuration de raffinage sont les principaux moyens d’équilibrer la demande croissante et de réduire les émissions de CO2 », a-t-il conclu.

Etude de référence : DOI : 10.1016 / j.oneear.2021.07.009

