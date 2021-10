Les raffineurs privés et le secteur public peuvent ensemble importer du brut pour réduire les coûts

S’adressant à une conférence de presse à la fin de l’événement CERAWEEK du Forum indien de l’énergie, Puri a déclaré que le secrétaire du ministère, Tarun Kapoor, avait rencontré tous les importateurs de pétrole brut – y compris le secteur privé – à propos de la question, et que le secteur privé était très enthousiaste à l’idée que tout le monde gagne de la négociation collective.

Pour tenter de réduire la facture des importations de pétrole, le gouvernement envisage de former un consortium qui comprendra à la fois des entreprises publiques et des raffineurs de pétrole du secteur privé, a déclaré vendredi le ministre de l’Union du pétrole et du gaz naturel, Hardeep Singh Puri.

« J’ai été très encouragé par le résultat de la réunion », a déclaré Puri, ajoutant que « je suis très optimiste quant au fait que les actions que nous avons entreprises auront des résultats bénéfiques ».

Les importations de brut sont effectuées séparément par les différentes compagnies pétrolières, y compris les sociétés étatiques de commercialisation du pétrole (OMC), le secteur privé et les coentreprises. « Comme cela a rendu plus possible pour le Centre d’importer des vaccins Covid au nom de tous les États, plutôt que des États flottant des appels d’offres séparés, cette pensée va dans le même sens. » a déclaré le ministre.

Les importations de pétrole brut ont augmenté de 12,9% par an pour atteindre 100,7 millions de tonnes (MT) au cours de la première moitié de l’exercice, tandis que la valeur des importations a augmenté de 127,7% pour atteindre 51 milliards de dollars au cours de la même période. Le prix du panier indien de brut est actuellement d’environ 82 $/baril, contre 69 $/baril à la mi-août, soutenu par la reprise de la demande mondiale et la production limitée des principaux pays exportateurs de pétrole.

Parmi les 113,3 MT de pétrole brut traitées au cours de la période avril-septembre, 62,3 MT étaient le débit des raffineries du secteur public et 41 MT ont été traitées par des raffineries privées appartenant à Reliance Industries Ltd et Nayara Energy (anciennement connue sous le nom d’Essar Oil avant son acquisition par Rosneft et Trafigura Group).

Le brut restant a été traité par des raffineries appartenant à des coentreprises comme Bharat Oman Refineries Ltd (partenariat entre Bharat Petroleum Corporation Ltd et OQ SAOC) et HMEL (coentreprise entre Hindustan Petroleum Corporation Ltd et Mittal Energy Investment Pte Ltd, Singapour).

