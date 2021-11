Les Raiders commencent l’ère post-Jon Gruden avec une victoire 34-24 à Denver

Derek Carr a découpé la défense de Denver pour 341 verges et deux touchés, Maxx Crosby a effectué trois sacs et les Raiders de Las Vegas ont commencé l’ère post-Jon Gruden avec une raclée 34-24 des Broncos déconcertés dimanche.

Les Raiders (4-2) ont donné au coordinateur de longue date des équipes spéciales Rich Bisaccia une victoire à ses débuts en tant qu’entraîneur-chef par intérim et coordinateur offensif, Greg Olson a été magistral dans ses premières fonctions d’appel de jeu pour Las Vegas depuis la saison recrue de Carr en 2014.

Les Raiders ont commencé par mettre fin à une séquence de 11 matchs sans marquer lors de leur premier essai. Ils n’ont jamais abandonné, brûlant le secondaire assiégé des Broncos qui ne pouvait pas suivre Carr et ses cibles.

L’offensive déficiente de Denver ne pouvait pas non plus suivre le rythme. Teddy Bridgewater a lancé trois interceptions, un sommet de la saison, et a perdu un échappé, annulant ses 334 verges par la passe et trois touchés.

Les Broncos (3-3) ont perdu leur troisième match consécutif, mais les autres défaites sont survenues aux mains des Ravens et des Steelers et de leurs entraîneurs-chefs vétérans John Harbaugh et Mike Tomlin.

Celui-ci a dû piquer l’entraîneur Vic Fangio, dont les Broncos ont une petite semaine avant un match de jeudi soir à Cleveland avec la possibilité qu’ils tombent en dessous de 0,500 seulement 25 jours après avoir commencé 3-0.

De plus, l’humiliation des Broncos est survenue le jour où ils ont intronisé l’ancien entraîneur Mike Shanahan dans leur Ring of Fame et ont honoré l’entrée tant attendue de Steve Atwater au Temple de la renommée du football professionnel.

Les Raiders semblaient avoir une saison au bord du gouffre après la démission de Gruden lundi soir lorsqu’il a été révélé que des courriels qu’il avait envoyés avant d’être embauché en 2018 contenaient des commentaires racistes, homophobes et misogynes à l’encontre de plusieurs personnes de la NFL.

Mais les Raiders ne semblaient pas du tout dérangés par le chaos alors qu’ils se retrouvaient à égalité au sommet de l’AFC West avec les Chargers, qui ont été étranglés 34-6 par Baltimore.

Crosby était sur quatre sacs – il en avait deux lui-même et deux qu’il partageait – dont un juste avant la mi-temps, juste après que les Raiders aient pris une avance de 17-7 sur le touché de 31 verges de Carr au porteur de ballon Kenyon Drake. Le secondeur Alexander Johnson n’a jamais tourné la tête alors que Drake a tiré la passe et a descendu la ligne de touche des Raiders sur la pointe des pieds, plafonnant un entraînement de 82 verges en cinq matchs qui n’a pris que 31 secondes.

La course de touché de 18 verges de Drake a porté le score à 24-7 au troisième quart, mettant fin à tout doute que les débuts d’entraîneur-chef de Bisaccia après avoir passé deux décennies en tant que coordinateur des équipes spéciales seraient un succès.

Las Vegas a ouvert le score sur une passe de 48 verges de Carr à Henry Ruggs III, qui a dépassé le demi de coin Ronald Darby, jouant pour la première fois depuis qu’il s’est tiré un ischio-jambier lors du premier match. Les Raiders n’ont pas réussi à marquer lors de leur première possession au cours des 11 matchs précédents pour la plus longue sécheresse active de la NFL.

Les Broncos étaient restés encore plus longtemps sans marquer de touché lors de leur première possession, la dernière ayant eu lieu le 8 décembre 2019, contre Houston. Ils ont mis fin à leur séquence de 24 matchs consécutifs lorsque Bridgewater a trouvé Tim Patrick sur une passe de 23 verges pour égaliser.

Le placement de 50 verges de Daniel Carlson a permis à Las Vegas d’avoir une avance de 10-7, mais il a frappé le droit sur un montant de 43 verges alors que les Raiders n’ont pas réussi à capitaliser sur l’interception du demi de coin Brandon Facyson au milieu de terrain.

DÉFIS ÉCHOUÉS

Les Raiders n’ont pas gaspillé la récupération par le secondeur Denzel Perryman du échappé de Bridgewater en seconde période. Ils ont encaissé le touché de 3 verges de Josh Jacobs après que Ruggs ait réussi une passe de 40 verges au Denver 4 avec Darby battant le flotteur.

Les Broncos ont contesté la capture mais ont perdu – tout comme leur défi leur a été refusé lorsqu’ils ont soutenu que Noah Fant est descendu dans la zone des buts avec une réception de 14 verges qui les aurait ramenés à moins de sept points au troisième quart.

BLESSURES

Les Raiders LB Nick Kwiatkoski (pied) sont sortis en première demie et S Roderic Teamer (épaule) au début de la quatrième période. Les Broncos ont annoncé à la mi-temps que Johnson (poitrine) était absent avec les secondeurs recrues Baron Browning (commotion cérébrale) et Andre Mintze (ischio-jambiers). Johnson a été remplacé par Micah Kiser. Patrick a glissé sur la bâche et sur le banc des Broncos au quatrième quart et il est apparu que les entraîneurs regardaient sa jambe gauche.

SUIVANT

Raiders : accueillent les Eagles de Philadelphie dimanche prochain avant leur au revoir.

Broncos : visitez les Cleveland Browns le jeudi soir.