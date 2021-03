Les Raiders prolongent le contrat de Kolton Miller pour trois saisons

31/03/2021 à 07:41 CEST

. / Las Vegas

Le tacle gauche Kolton Miller Ha prolongé son contrat de trois saisons avec Raiders de Las Vegas vaut plus de 18 millions par an. L’accord place Miller dans le top cinq des plaquages ​​offensifs les mieux payés chaque année, selon une source proche de l’accord.

L’extension vaut jusqu’à 68,7 millions de dollars, selon son agence. Alors que la source ajoute que cela comprend le salaire de 2,316 millions de dollars de la dernière année de l’accord de recrue de Miller, une option de cinquième année pour 10,88 millions et les trois nouvelles années de l’accord, qui peuvent valoir encore 18,505 millions par an si il obtient certains incitatifs, une autre source familière avec l’accord a indiqué que le contrat comprend une garantie de 42,6 millions de dollars au moment de la signature, et maintient la sélection de premier tour 2018 avec l’équipe jusqu’à la saison 2025.

Miller a tweeté: Raider Nation, nous commençons! Très excités pour l’avenir, mettons-nous au travail !!

Raider Nation, nous ne faisons que commencer! Tellement excités pour l’avenir, mettons-nous au travail‼ ️ pic.twitter.com/IfctV12ut0 – Kolton Miller (@kolton_miller) 30 mars 2021

Les pillards ils ont renouvelé leur ligne offensive cette intersaison, échangeant le centre de visite Rodney Hudson, le défenseur Gabe Jackson et le plaqueur droit Trent Brown. Ces mouvements a permis à l’équipe d’économiser 32,6 millions de dollars de salaire et ils ont généré un grand nombre de choix du milieu à la fin du tour. Cependant, Miller était considéré comme inamovible en raison de son jeu constant et de son âge, 25 ans. La saison dernière, Miller a obtenu une note de 72,9 sur Pro Football Focus, permettant deux sacs sur 961 parties.