Les Raiders s’accrochent aux espoirs des séries éliminatoires avec une victoire 17-13 sur Denver

Josh Jacobs a couru pour 129 verges et les Raiders de Las Vegas sont revenus par derrière pour vaincre les Broncos de Denver 17-13 dimanche pour rester pertinents dans la photo des séries éliminatoires de l’AFC.

Avec cette victoire, les Raiders (8-7) ont gravement nui aux chances en séries éliminatoires du rival de l’AFC West Denver (7-8), qui a perdu son troisième match au cours des quatre derniers.

Le quart-arrière de Las Vegas Derek Carr a complété 20 des 25 passes pour 201 verges avec un touché et une interception. Carr a complété au moins une passe à ses sept cibles, dirigée par Zay Jones, qui a réussi six réceptions pour 50 verges. Hunter Renfrow a réussi trois attrapés pour 40 verges et un touché, tandis que Foster Moreau et DeSean Jackson ont chacun réussi quatre réceptions.

Après avoir contrôlé une grande partie de la première mi-temps, les Raiders ont retourné le ballon sur des entraînements consécutifs couvrant seulement trois jeux et ont permis aux Broncos de prendre une avance de 13-7 à la mi-temps.

Mais les Raiders ont pris l’entraînement d’ouverture de la seconde moitié de 75 verges sur neuf jeux, menés par les 57 verges de Jacobs en sept tentatives. Denver a pris les devants pour de bon sur la course de 5 verges au touché de Peyton Barber.

La performance de Jacobs au sol a marqué son premier match de 100 verges au sol de la saison.

Après que les Raiders aient avancé 17-13 sur le placement de 41 verges de Daniel Carlson avec 7:38 à jouer, la défense de Las Vegas a étouffé Denver. Quinton Jefferson a limogé Drew Lock de Denver et a forcé les Broncos à botter.

Les Raiders étaient 9 pour 10 en arrêtant Denver sur les troisièmes essais et ont limité les Broncos à 158 verges nettes en attaque. Las Vegas a limité les Broncos à seulement 18 mètres au sol.

Lock, partant pour Teddy Bridgewater, blessé, a terminé avec 15 passes complétées en 22 tentatives pour 153 verges. Bridgewater a subi une commotion cérébrale lors de la défaite de 15-10 contre les Bengals la semaine dernière.

CLUB 90

Renfrow est devenu le troisième receveur de l’histoire de la franchise avec 90 attrapés en une saison, rejoignant les Hall of Famers Tim Brown et Jerry Rice. Renfrow est l’un des six Raiders à avoir réussi 90 passes. Les TE Darren Waller et Todd Christensen et le RB Charlie Garner en ont également eu 90 en une saison.

APPEL RLE COVID-19

Le receveur Bryan Edwards et le quart suppléant Marcus Mariota ont été mis sur la liste COVID-19 plus tôt dimanche. Las Vegas avait trois joueurs au total sur la liste.

Les Broncos manquaient le centre de départ Lloyd Cushenberry III, qui figurait sur la liste jeudi.

BLESSURES

Denver CB Ronald Darby est parti au troisième quart, a été évalué pour une possible commotion cérébrale, mais est revenu peu de temps après.

Carr est entré dans la tente médicale après avoir été limogé par Shelby Harris au troisième quart avec ce qui semblait être une blessure à la main gauche, mais est revenu pour la possession suivante.

SUIVANT

Broncos : rendez-vous chez les Chargers le 2 janvier.

Raiders : rendez-vous chez les Colts le 2 janvier.