Les raisons de Wijnaldum de changer le Barça pour le PSG

« Le meilleur contrat de sa carrière & rdquor ;, souligne ‘De Telegraaf’. « La hiérarchie en Europe est en train de changer ; Le PSG monte et Barcelone descend & rdquor;, argumente le ‘Algemeen Dagblad’. Telles sont quelques-unes des raisons avancées par la presse néerlandaise pour expliquer la tournure soudaine du scénario de “l’affaire Wijnaldum”, le footballeur néerlandais qui signera pour le PSG alors qu’il avait un accord pratiquement fermé avec le Barça.

Le capitaine de l’équipe néerlandaise signera jusqu’en 2024 avec le Paris Saint-Germain. Il arrivera libre, après avoir mis fin à son contrat avec Liverpool. Le Barça avait très avancé son incorporation (son agent, Humphrey Nijman, a visité les bureaux du Camp Nou à plusieurs reprises), mais lorsque le PSG a fait irruption, le club du Barça a refusé de participer à la vente aux enchères. Et il a fini par se résigner à perdre l’opération.

L’un des hommes clés de ce dépaysement fut Leonardo, directeur sportif du PSG : il a eu des entretiens parallèles avec Nijman pour finir de convaincre Wijnaldum au moyen d’un salaire beaucoup plus élevé que celui offert par le Barça.

Des sources de négociation ont révélé que le PSG avait convaincu le milieu de terrain néerlandais – Premier et champion des champions avec Liverpool – avec un juteux contrat de dix millions d’euros par an. Le chiffre est inabordable pour le Barça.

Le PSG ne répare pas en frais

Le PSG a montré qu’il n’épargnait aucune dépense. Son rêve est toujours de soulever la Ligue des champions (il était finaliste en 2020 et demi-finaliste en 2021) et pour cela, il a investi 530 millions d’euros au cours des quatre dernières saisons. Dans le cas de Wijnaldum, son investissement va au jeton et au bonus du joueur, qui met fin à son contrat avec Liverpool le 30 juin.

De l’argent, mais pas que de l’argent

L’aspect économique était fondamental, mais pas le seul. Si Frenkie de Jong a parié sur le Barça en 2019, rejetant une offre financière plus importante du PSG, c’est parce qu’il voulait jouer pour le Barça.

Oui parce que j’ai ressenti ce lien spécial que beaucoup de Hollandais ressentent -ou ressentent- pour le Barça, pour des raisons historiques. De Jong avait également l’habitude de passer ses vacances sur la Costa Brava et chaque été, il visitait le Camp Nou.

Wijnaldum ne passe pas l’été sur la Costa Brava ni ne rêve de jouer au Camp Nou. Il a avoué plus d’une fois qu’il ne regardait généralement pas les matchs à la télévision et que le football n’était qu’un moyen de gagner sa vie.

Pour plusieurs générations de Néerlandais, le Barça a représenté la quintessence du football. Mais cette idée est en train de changer. Pas seulement parce que l’équipe du Barça n’a disputé qu’une des dix dernières finales de Ligue des champions, ou parce qu’en 2020 elle a concédé un 2-8, ou a été éliminée par le PSG en huitièmes de finale il y a quelques mois à peine.

Perte de hiérarchie

À cette perte de hiérarchie le fait que le Barça n’a pas remporté la Ligue depuis deux saisons est ajouté. L’éclat de Messi persiste, mais de plus en plus de jeunes Néerlandais sont éblouis par des personnalités comme Neymar ou Mbappé, tous deux au PSG.

Deux postures

La presse néerlandaise souligne que ces dernières années, le PSG s’est renforcé en Europe au même rythme que le Barça a perdu. Il montre aussi que dans la négociation avec Wijnaldum, le Barça est venu d’une position de faiblesse (à la fois sportive et économique), tandis que le PSG a adopté une posture beaucoup plus positive et séduisante, incarnée par Leonardo.

En 2015, le PSG J’avais déjà posé des questions sur Wijnaldum, mais le Néerlandais a préféré Newcastle, après avoir quitté le PSV.

La conclusion tirée par les médias néerlandais est que Wijnaldum est allé au PSG pour de l’argent, mais pas seulement pour de l’argent.