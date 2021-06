Les raisons impérieuses pour lesquelles de plus en plus de personnes ont décidé d’arrêter d’utiliser Google Chrome | La technologie

in

De plus en plus de personnes envisagent d’arrêter d’utiliser Google Chrome, mais pourquoi ? Nous vous expliquons quelles sont certaines des raisons pour lesquelles les utilisateurs cessent d’utiliser le navigateur Google.

Google Chrome est le leader incontesté de l’industrie des navigateurs depuis quelques années. Comme on peut le voir dans le service de statistiques StatCounter, en mai 2021 le navigateur de Google détenait une part de marché mondiale de 64,75%, suivi de très loin par Safari avec 18,43%, Microsoft Edge avec 3, 37% et Mozilla Firefox avec 3,36%.

Au jour d’aujourd’hui, environ 2 milliards d’utilisateurs utilisent Chrome comme navigateur principal, même si la vérité est que de plus en plus de gens commencent à envisager de faire un changement. Mais pourquoi?

Ce qui pousse les utilisateurs à abandonner Chrome n’est rien d’autre que la confidentialité. Les experts en confidentialité affirment que Chrome fait partie de l’infrastructure de collecte de données de Google, avec le moteur de recherche, Gmail et d’autres services de son écosystème. Sa domination du marché donne au Big G un pouvoir énorme, au point de contribuer à établir de nouveaux standards sur le web.

Ces dernières semaines, le géant de l’internet a été au centre d’une polémique en raison du projet Google FLoC (Federated Learning of Cohorts), l’alternative de l’entreprise aux cookies traditionnels. Ceux de Mountain View veulent conduire le passage de l’ère des cookies à un nouveau système qui régule le marché de la publicité personnalisée avec FLoC, une nouvelle dynamique qui promet des avantages pour les annonceurs, mais qui prend avant tout la vie privée des utilisateurs.

C’est pourquoi le projet fait l’objet de vives critiques. DuckDuckGo, le moteur de recherche qui utilise la confidentialité comme principe principal, a développé sa propre extension pour bloquer le FLoC. D’autres navigateurs, comme Brave, ils s’opposent au projet car il informe les sites Internet et les tiers de l’historique de navigation des utilisateurs, entre autres.

Les plans de Google pour les utilisateurs européens ne sont toujours pas clairs. Zak Doffman, du magazine Forbes, en déduit que les tests effectués par le Big G n’ont pas utilisé d’utilisateurs du Vieux Continent, car il viole la loi actuelle sur la protection des données GDPR.

Bien que le Chromecast soit l’appareil le plus utilisé, il existe une série d’alternatives qui nous permettent de convertir facilement n’importe quel téléviseur en SmartTV.

Dans son article, Doffman fournit une autre raison d’arrêter d’utiliser Chrome. Selon les étiquettes de confidentialité d’iOS, le navigateur Google peut collecter une grande quantité d’informations auprès des utilisateurs, qui comprend l’emplacement, l’historique de recherche et de navigation, les identifiants d’utilisateur et les données d’interaction produit à des fins de personnalisation.

Ceux de Mountain View garantissent que ces données vous permettent d’activer des fonctions telles que l’enregistrement de signets et de mots de passe dans le compte Google, mais contrairement à d’autres navigateurs, tels que Microsoft Edge, Firefox et Safari, Chrome relie ces données aux appareils et aux individus, selon Doffman. .

Comme expliqué dans Wired, Chrome est l’un des outils de collecte de données les plus puissants de Google. Lorsque vous synchronisez votre compte Google avec le navigateur, Le Big G combine les informations de Chrome avec les données de Gmail, votre historique de géolocalisation de Google Maps, les applications que vous utilisez sur votre mobile Android ou votre graphique social (les personnes avec lesquelles vous interagissez).

Avez-vous remarqué que Google Chrome est plus lent ? Pas de panique : nous vous expliquons comment faire fonctionner votre navigateur plus rapidement et vous permettre de naviguer à pleine vitesse.

Puisque tout cela génère une image très claire de l’état de chaque utilisateur, de plus en plus de personnes envisagent de changer de navigateur ou de ne pas synchroniser Chrome avec leur compte Google et de se passer de certaines de ses fonctions.