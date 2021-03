Les raisons pour lesquelles Iker Casillas et Sara Carbonero n’ont pas rompu leur relation auparavant

Des rumeurs ont été entendues avec insistance et finalement cela s’est confirmé: Iker Casillas et Sara Carbonero se sont séparés après dix ans de relation et deux enfants en commun. Mais, si les rumeurs étaient insistantes, Pourquoi la séparation n’a-t-elle pas été confirmée plus tôt? Le magazine Semaine donnez les clés.

Le couple a annoncé qu’ils continueraient, pour leurs enfants, à vivre ensemble. Le magazine Semaine explique cela en fait, ils continueront avec la vie ce qu’ils font depuis des mois. En été, Iker Casillas a admis dans ce magazine qu’ils avaient été quelque peu séparés: « Avec la situation que nous avons eue, ces dernières semaines je n’ai pas beaucoup été avec Sara et cela donne lieu à des spéculations. »

Il y a un mois, Sara Carbonero a nié Semaine les rumeurs de séparation, mais maintenant, le magazine cite des sources proches de la réalité du couple: «Ils s’aiment beaucoup, mais leur amour est terminé. Ils n’allaient toujours pas se séparer. Ils ne l’ont pas jugé nécessaire pour le moment. Même s’ils ne fonctionnaient plus en couple et vivaient simplement ensemble pour le bien de la cellule familiale, ils n’avaient pas l’intention de se séparer. »

« Ils n’étaient pas pressés. La santé de Sara était la priorité et la séparation compliquerait tout. Ce n’était pas nécessaire. Ainsi, ils ont convenu qu’ils continueraient à vivre ensemble sous le même toit », ont-ils expliqué à Semaine ces sources.

Selon ce magazine du cœur, le couple continue de professer une grande affection mutuelle, malgré le fait que, comme ils l’ont eux-mêmes affirmé en révélant leur avenir, « notre amour emprunte des chemins différents. «

<< Le respect, l'affection et l'amitié resteront toujours. Notre priorité est, par amour et engagement, de partager le bien-être et l'éducation de nos enfants et de les protéger afin que grandir dans un environnement stable et sain« ont-ils dit dans le communiqué.