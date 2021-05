Les raisons pour lesquelles Issabela Camil a mis fin à sa romance avec Luis Miguel

Parce que le projet Netflix a révélé les hauts et les bas que les artistes ont vécu au cours de leurs années de relation amoureuse, maintenant Lucía Mirada, la veuve d’Hugo López, qui était le manager de Luis Miguel, a avoué dans une interview pour le programme Ventaneando qu’elle avait conseillé Issabela Camil pour mettre un terme à sa romance avec l’interprète de «The Inconditional».

Issabela Camil veut faire plus de cinéma car elle aime beaucoup le septième art. (Déposer)

“Elle a beaucoup souffert parce qu’il était très jeune à l’époque, il avait 18 ou 19 ans, et toutes les filles étaient derrière lui et elle a beaucoup souffert, je lui ai dit un jour, à Los Angeles, que je l’ai rencontrée, parce qu’il ne savait plus quoi faire, s’il continuait ou pas, il a rompu, car bon, ils s’aimaient beaucoup et j’ai dit:

“ Laissez-le se reposer pendant cinq ans parce qu’il est très jeune, faites votre truc, peut-être étudier ”, parce qu’elle voulait voyager et étudier, “ et ensuite le chercher ”, mais ces années ont passé et cela ne s’est pas produit, mais je pense que c’était l’un des grands amours de Luis Miguel », a-t-il déclaré.