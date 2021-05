Les raisons pour lesquelles la DGT a imposé la nouvelle limite de vitesse en ville à partir d’aujourd’hui, êtes-vous d’accord? | Moteur

Le jour est venu et la vitesse en ville a changé pour appliquer la nouvelle limite de 30 km / h, mais en connaissez-vous les raisons?

Si vous nous lisez régulièrement, vous saurez déjà que les limites de vitesse dans les villes espagnoles ont changé. Après des mois d’avertissements et de commentaires sur ce que serait la nouvelle situation dans nos villes, le jour est venu et à partir d’aujourd’hui, vous devrez circuler à une vitesse différente si vous vous déplacez dans un environnement urbain.

Les changements de vitesse n’ont pas été traumatisants, il s’agit simplement d’une réduction de certains itinéraires, comme nous l’avons expliqué plus haut. Cette modification intervient dans le but de rendre les rues plus sûres et réduire le taux d’accidents existant, surtout quand il a été démontré que les incidents à vitesse plus faible réduisent considérablement la mortalité.

De manière générale, il sera désormais possible de circuler à ces vitesses en fonction de la route: 20 km / h lorsqu’il n’y a qu’une seule route et quai de trottoir, 30 km / h sur une seule voie par sens de marche et 50 km / h sur les routes à deux voies ou plus dans chaque sens de circulation. Rien d’étrange et il ne sera guère nécessaire de le mémoriser lors d’un effort pour changer les panneaux de signalisation dans les villes.

Bien que les raisons qui ont conduit la DGT à opérer ce changement soient faciles à comprendre, et Cela fait un moment de rouler à ces vitesses dans certaines villes, ils essaient d’expliquer les arguments derrière.

Un exemple des principales raisons peut être trouvé dans certains tweets partagés dans le compte DGT. Celui d’hier que nous vous montrons explique la situation:

Tous les arguments ne convaincront sûrement pas tous les conducteurs, comme le bruit ou la pollution, mais celui qui fait référence la mortalité accidentelle est assez lourde et a été réitérée pendant la campagne de sensibilisation.

Comme la DGT l’a partagé dans son magazine, «le risque de mourir à la suite d’un écrasement est réduit de 80%. Si la vitesse du véhicule percutant est de 30 km / h, le risque est de 10%; si la vitesse est à 50 km / h, ce risque de décès s’élève à 90%. “

Si vous songez à vous procurer une nouvelle tablette et que Samsung est la marque d’appareils mobiles que vous aimez le plus, vous avez le choix entre une multitude de modèles.

Dans tous les cas, que vous soyez d’accord avec le changement ou que vous pensiez qu’il ralentira trop les villes, cela n’a pas d’importance et vous devrez vous conformer à ces règles à partir d’aujourd’hui. Il reste maintenant à voir comment les conducteurs s’intègrent et si dans un moment une diminution des accidents se reflète dans les statistiques, tout comme cela devrait se produire.