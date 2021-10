Les raisons pour lesquelles la Tesla Roadster reste à la traîne | Moteur

La Tesla Roadster est à nouveau retardée. Présenté en 2017, il est passé par plusieurs dates : 2020, 2022 et maintenant 2023… à tout le moins. Voyons quelles peuvent en être les causes.

La Tesla Roadster a été introduite en 2017 dans un événement tout à fait dans le style de Elon Musk, avec de grands mots, des annonces, des écrans pleins de vidéos, de chiffres et de belles photos.

Ainsi, on a parlé du camion, du Tesla Semi (retardé au moins jusqu’en 2022), et du Cybertruck (retard sine die dû à une erreur dans la matrice, selon Musk), mais ces modèles sont toujours connus pour être bas. .

Et le Roadster ? C’est compliqué. D’une part, nous parlons d’une supercar électrique qui est censée être capable d’atteindre 100 km/h en 1,9 seconde, dépasser les 400 km/h et capable de générer environ 10 000 Nm au volant. Il y a celui qui pourrait être la première raison.

D’autant plus si vous tenez compte du fait qu’en théorie Une version fusée développée par SpaceX devrait apparaître avec laquelle elle pourrait atteindre 100 en seulement une seconde… et cela fera probablement, à tout le moins, sourciller les autorités chargées d’agréer toute nouvelle voiture.

Une autre cause réside dans le problème économique. Et c’est une pièce d’ingénierie importante qui nécessite un bon financement et beaucoup de ressources. Ainsi, peu de temps après l’avoir présenté, Elon Musk lui-même a annoncé qu’ils retardaient le projet pour en prioriser d’autres comme le Tesla Model Y ou la Berlin Gigafactory.

“Le Roadster est comme un dessert”Musk a dit à l’époque avec l’une de ces métaphores qu’il aime tant (comme celle de Matrix ci-dessus). “D’abord vient la viande, les pommes de terre, les légumes et tout le reste.”

Bien que peut-être Cela ne plaît pas à ceux qui ont déjà déposé au moins les 5 000 $ de pré-réservation, qui a été rejoint par un paiement de 45 000 autres peu de temps après pour garantir la voiture.

Finalement, une autre cause du décalage de la Tesla Model S Il est commun à d’autres constructeurs de diverses parties du monde comme Toyota ou Ford, et aussi le principal de tous : le crise des puces et des semi-conducteurs. De plus en plus, les voitures sont des éléments technologiques bourrés de ces pièces…

… et bien sûr, ici la tempête parfaite se rassemble : d’une part, il y a un déséquilibre important entre l’offre et la demande, et l’arrêt de la production l’année dernière n’a fait qu’accentuer le problème.

Et est-ce que les puces sont fabriquées à partir de matériaux rares, appelés semi-conducteurs, idéales pour conduire l’électricité ou même s’en isoler. Il y en a quelques-uns, mais les plus connus sont les silicium, cadmium et sélénium.

Le problème est que, tout comme le cobalt pour fabriquer des batteries se trouve dans des endroits comme la Corée du Nord ou la Chine, les principaux producteurs de semi-conducteurs sont dans les pays “compliqués”: Chine, Singapour… Et d’autres comme la Corée du Sud qui ont une industrie plus que porteuse et ne vont pas l’arrêter pour nourrir la concurrence.

Ainsi, comme Musk l’a admis à CNBC, il existe des problèmes de chaîne d’approvisionnement. « 2021 a été une année de coupes brutales dans les lignes de production, donc Ça aurait été pareil si on avait eu 17 nouveaux produits car aucun n’était arrivé. Je pense que 2022 ne serait pas dramatique [pero] le nouveau Roadster devrait arriver en 2023. »

On verra ce qu’il en est… Des paris ?

Cet article a été publié sur Top Gear par Luis Guisado.